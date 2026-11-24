Син був у полоні, а мати безпідставно отримувала гроші: жінку підозрюють у шахрайстві
У Миколаєві жінку судитимуть за отримання незаконних виплат за перебування сина в полоні. 53-річна мати, не маючи на те права, подала заяву про виплату їй грошового забезпечення, коли дізналася про зникнення сина-військовослужбовця.
Жінку підозрюють у шахрайстві через привласнення виплат сина
Українці з Миколаєва обрали запобіжний захід у справі про шахрайство. Усе через те, що виплати грошового забезпечення за сина, який перебував у полоні, надходили їй безпідставно. У 2005 році жінку позбавили батьківських прав, тому вона не мала права отримувати ці гроші. Про це повідомили в Центральному районному суді Миколаєва.
Підсудна має 5 дітей, але юридично не є їхньою матір'ю за рішенням суду. Зокрема батьківських прав вона не мала й стосовно сина, який уклав контракт на службу в Збройних Силах.
З початком повномасштабного вторгнення Росії чоловік брав участь в обороні Маріуполя і у квітні 2022 року він потрапив у полон, де перебував до його обміну, який відбувся в січні 2025 року. Коли останній був у полоні, його мати подала заяву про виплату їй грошового забезпечення, належного потерпілому, який перебував у полоні,
– зазначили в пресслужбі суду.
Під час оформлення жінка не повідомила, що позбавлена батьківських прав і не має права на отримання таких виплат. Таким чином вона незаконно отримала 4 мільйони 20 тисяч 785 гривень.
Свою провину в привласненні виплат жінка визнала в суді.
За результатами розгляду слідчий суддя Іван Дірко ухвалив застосувати до жінки запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням розміру застави в сумі 665 тисяч 600 гривень,
– йдеться в повідомленні.
У Миколаєві судили матір за незаконне привласнення грошей сина / Фото Офісу Генпрокурора
Що про справу кажуть в Офісі Генерального прокурора
Коли у 2022 році Владислав потрапив у російський полон, жінка вирішила скористатися можливістю отримувати виплати як мати військовополоненого. У грудні вона звернулася з відповідною заявою до військової частини, при цьому свідомо приховала факт позбавлення батьківських прав і власним підписом підтвердила достовірність поданих відомостей,
– пише в.о. Генпрокурора.
Не виключаю, що історія Владислава – не поодинока. Саме тому вважаю важливим говорити про результати цього розслідування публічно… Тому закликаю військовослужбовців, які зіткнулися з подібними ситуаціями, звертатися із заявами до правоохоронних органів,
– зауважив Ковальський.
Нагадаємо, раніше на Харківщині шахраї вкрали понад два мільйони гривень у вдови загиблого військового через онлайн-банкінг. Слідство з'ясувало, що злочин могли скоїти в'язень Маневицької колонії та ще один громадянин з Дніпропетровщини.