У Миколаєві жінку судитимуть за отримання незаконних виплат за перебування сина в полоні. 53-річна мати, не маючи на те права, подала заяву про виплату їй грошового забезпечення, коли дізналася про зникнення сина-військовослужбовця.

Жінку підозрюють у шахрайстві через привласнення виплат сина

Українці з Миколаєва обрали запобіжний захід у справі про шахрайство. Усе через те, що виплати грошового забезпечення за сина, який перебував у полоні, надходили їй безпідставно. У 2005 році жінку позбавили батьківських прав, тому вона не мала права отримувати ці гроші. Про це повідомили в Центральному районному суді Миколаєва.

Підсудна має 5 дітей, але юридично не є їхньою матір'ю за рішенням суду. Зокрема батьківських прав вона не мала й стосовно сина, який уклав контракт на службу в Збройних Силах.

З початком повномасштабного вторгнення Росії чоловік брав участь в обороні Маріуполя і у квітні 2022 року він потрапив у полон, де перебував до його обміну, який відбувся в січні 2025 року. Коли останній був у полоні, його мати подала заяву про виплату їй грошового забезпечення, належного потерпілому, який перебував у полоні,

– зазначили в пресслужбі суду.

Під час оформлення жінка не повідомила, що позбавлена батьківських прав і не має права на отримання таких виплат. Таким чином вона незаконно отримала 4 мільйони 20 тисяч 785 гривень.

Свою провину в привласненні виплат жінка визнала в суді.

За результатами розгляду слідчий суддя Іван Дірко ухвалив застосувати до жінки запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням розміру застави в сумі 665 тисяч 600 гривень,

– йдеться в повідомленні.



У Миколаєві судили матір за незаконне привласнення грошей сина / Фото Офісу Генпрокурора

Що про справу кажуть в Офісі Генерального прокурора