Є нові рішення: як змінилися правила виїзду військових за кордон

Військовослужбовці можуть їхати в закордонні відрядження, якщо отримають офіційні папери про таку потребу. Кабінет міністрів України нещодавно розширив перелік посадовців, які можуть дати такий дозвіл.

Хто видає рішення для відрядження військового за кордон?

Закордонні відрядження потрібні військовим для проведення навчань, отримання техніки тощо. В Міністерстві оборони зазначили, що Кабмін створив постанову про внесення змін до правил перетину державного кордону, щоб захисники могли оперативно вирішувати військові завдання.

Дозволи на виїзд у відрядження за кордон військовим надавали міністр оборони, керівники військового формування, керівники правоохоронного органу спеціального призначення чи керівники розвідувального органу рішень щодо виконання завдань у сфері безпеки і оборони.

Тепер пункт 2-15 Правил перетинання державного кордону громадянами України визначено, що дозвільні документи для військових можуть надавати й заступники міністра оборони. Вони теж уповноважені ухвалювати рішення щодо виїзду представників українського війська за кордон.

Очікується, що завдяки змінам розвантажиться управлінський рівень, а реагування на поточні потреби сектору безпеки і оборони буде гнучкішим.

Варто зазначити! Загалом військові мають кілька підстав, щоб поїхати за кордон. Але в усіх варіантах потрібен офіційний дозвіл. Серед підстав: щорічна основна чи 15-денна відпустка, медична реабілітація, відрядження.

Які документи потрібні військовим, щоб виїхати за кордон?

Якщо військовий зібрався в іншу країну до родини чи на відпочинок, то в нього має бути наказ командування, відпускний квиток зі штампом, закордонний паспорт і військово-обліковий документ. Перебування за кордоном може бути до 30 днів.

Виїзд за кордон на лікування потребує висновку МОЗ, медичної довідки, дозволу командира й, звичайно, закордонного паспорта та військово-облікового документа.

Щоб поїхати у відрядження потрібен службовий лист частини, посвідчення та військово-обліковий документ.

Після звільнення військовий вже не потребує дозволу, але при собі повинен мати дембельний наказ, військовий квиток з позначкою про виключення з військового обліку й закордонний паспорт.

