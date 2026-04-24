Без їжі й води на позиціях: хто за законом відповідає за забезпечення військових

Військовослужбовці мають отримувати речове та продовольче забезпечення. Цей обов'язок покладається на військову частину, й саме командування має забезпечити захисників всім необхідним. А невиконання цієї вимоги можна вважати порушенням прав воїнів.

Які документи регулюють забезпечення військових?

Норми забезпечення військовослужбовців установлені в Законі України "Про соціальні гарантії та про соціальний правовий захист військовослужбовців". Зокрема стаття 9-1 визначає, що право на отримання продовольчого, речового та іншого забезпечення мають військовослужбовці, резервісти та призвані військовозобов’язані.

Правила й строки встановлюються Кабінетом Міністрів України. У коментарі 24 Каналу військовий адвокат Роман Лихачов розповів, що харчування воїнів, зокрема й на позиціях, має відбуватися за чинною постановою Кабінету Міністрів України.

Саме цей документ чітко встановлює, що військова частина повинна давати їсти службовцям і в яких розмірах.

Роман Лихачов Військовий адвокат У даному випадку однозначно повинна забезпечувати військова частина. Так це прописано. Є там і питання щодо цих так званих "пайків" і всього іншого. Тобто там описані конкретні норми.

Роман Лихачов прокоментував і нещодавню проблему в 14-тій окремій механізованій бригаді, коли військові на позиціях тижнями не отримували необхідного забезпечення їжею та ліками й навіть були змушені пити дощову воду.

За словами експерта, якщо в бригаді кажуть, що просто не було можливості відправити воїнам харчі та інші необхідні речі, то щодо цього потрібні доповіді командування, відповідно до статуту. А якщо один керівник не може розв'язати нагальну проблему, то він має про це доповісти старшому начальнику.

Де ці доповіді? Я так розумію, їх просто не було,

– сказав адвокат про ситуацію, через яку виник скандал.

Крім того, зазначив Лихачов, на військову частину відповідно до штатних військовослужбовців продовольство надходить за нормами. Тож відкритим залишається питання, чи виділялося на цих військовослужбовців потрібне харчування?

Куди військовим звертатися, якщо його не забезпечили належним чином?

Експерт говорить, що скарги щодо відсутності забезпечення протягом досить тривалого часу можна подавати до дієвих органів, які займаються питанням прав захисників. Це, наприклад, до військової служби правопорядку або до Військового омбудсмана.

Можна сказати, що у нас багато питань вирішувалося завдяки скаргам Військовому омбудсману. Я не говорю, що на 100% реальна ефективність, але є певні збіги. Є гаряча лінія Міністерства оборони. Туди важко додзвонитися, але можна. Є керівництво, фейсбук-сторінки кожної бригади чи армійських корпусів. Туди можна писати і на це реагують,

– уточнює Роман Лихачов.

Порушення законодавства у таких випадках можна розглядати як недбалість командирів, залежно від наслідків.

Хто саме може звертатися до Офісу Військового омбудсмана?