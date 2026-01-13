Юнаків 2009 року народження зобов'яжуть стати на військовий облік у 2026 році

Юнаки, яким у 2026 році виповниться 17 років, мають стати на військовий облік призовників у визначені законом строки. Про обов'язковість цієї процедури нагадали в Закарпатському обласному ТЦК та СП.

Хто з юнаків має стати на облік?

У Закарпатському ОТЦК повідомили, що хлопці, які досягнуть 17-річного віку у 2026 році, повинні стати на військовий облік призовників у період з 1 січня до 31 липня, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Судово-юридичну газету". Там наголошують, що ця вимога є обов'язковою та передбачена законодавством.

Порядок взяття на облік визначений статтею 14 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу". Вона передбачає два способи проходження процедури:

електронну ідентифікацію та уточнення персональних даних через електронний кабінет призовника, військовозобов'язаного та резервіста (Резерв+);

особисте звернення до районного або міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання.

Водночас на військовий облік призовників не ставлять громадян України, які відбувають покарання в установах виконання покарань або до яких застосовано примусові заходи медичного характеру.

Закон також визначає поважні причини для несвоєчасної постановки на облік, за умови їх документального підтвердження. Серед них — хвороба, стихійні лиха, проживання на тимчасово окупованих територіях або в районах бойових дій, а також інші обставини, що унеможливили електронну ідентифікацію чи особисте прибуття до ТЦК.

Важливо! Якщо юнак не став на облік у встановлений строк, надалі це можна зробити лише шляхом особистого звернення до центру комплектування. При цьому наголошується, що взяття на військовий облік не є призовом на службу, а має виключно організаційний характер і потрібне для обліку мобілізаційного ресурсу, рівня освіти та інших даних про призовників.

