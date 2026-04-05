Закордонний вдвічі дорожче: скільки коштує відновити втрачений паспорт
5 квітня, 16:23
Закордонний вдвічі дорожче: скільки коштує відновити втрачений паспорт

Ірина Гайдук
Основні тези
  • Для відновлення втраченого паспорта потрібно звернутися до підрозділу Державної міграційної служби, в ЦНАП або Центр обслуговування громадян "Паспортний сервіс".
  • Термін виготовлення ID-картки становить до трьох тижнів (618 гривень), а закордонного паспорта – 20 робочих днів (1147 гривень).

Під час переїзду чи подорожі документи інколи губляться, а під час війни тим паче. Однак українці можуть відновити паспорт громадянина і закордонний паспорт, дотримуючись процедур, встановлених законодавством.

Як відновити втрачений паспорт? 

Про це 24 Каналу в межах проєкту "Запитай у МВС" розповіли у Міністерстві внутрішніх справ

Щоб відновити загублений або знищений паспорт громадянина України або закордонний, необхідно звернутися до одного з органів за місцем, де фактично проживає людина: 

  • до підрозділу Державної міграційної служби;
  • в Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП);
  • або в Центр обслуговування громадян "Паспортний сервіс".

Зауважте, що місце проживання людини може не збігатися з місцем реєстрації, але це не завадить відновити документи. 

Для поновлення паспорта необхідно заздалегідь підготувати низку документів

  • інші документи, які підтверджують особу, якщо вони є;
  • паспорт для виїзду за кордон (навіть прострочений);
  • ідентифікаційний код (РНОКПП);
  • довідку про зареєстроване місце проживання;
  • документи про сімейний стан, якщо є;
  • та квитанцію про сплату адміністративного збору або державного мита.

Заява про втрату або знищення паспорта людина заповнює вже безпосередньо в підрозділі. 

Важливо! Якщо людина раніше оформляла біометричний паспорт, усі ці документи для відновлення втраченого не потрібні. 

 Скільки коштує відновити паспорт? 

Вартість відновлення документів залежиться від терміновості. Новий внутрішній паспорт у вигляді ID-картки зазвичай виготовляють до трьох тижнів, але можуть і за тиждень. 

Відповідно і ціни відрізняються: 

  • паспорт до 20 робочих днів коштуватиме 618 гривень;
  • за 7 днів – ціна зростає до 988 гривень

Разом з тим втрачати закордонний паспорт вдвічі дорожче. Новий документ обійдеться: 

  • терміном до 20 робочих днів – 1 147 гривень;
  • за 7 днів – 1 787 гривень

Поки ж виготовлятимуть документ, українці можуть для ідентифікації особи користуватися електронним паспортом у застосунку Дія. Він має таку ж юридичну силу, що й фізичний документ. 

Зауважте! Для українців, які отримують паспорт уперше у 14 років, адміністративна послуга в державних органах безплатна, повідомляє Державна міграційна служба. Але сервісні центри ДП "Документ" можуть стягувати додаткову оплату за свої послуги. 

Що ще потрібно знати про заміну документів? 

  • Із 1 січня 2026 року в Україні зросла вартість оформлення окремих документів. Зміни, зокрема, торкнулися посвідок на проживання. Оформлення посвідки на постійне проживання тепер коштує 1 235 гривень для тимчасового проживання ціна підвищилася до 1 140 гривень.

  • Водночас уряд працює над спрощенням процедур отримання деяких документів. Зокрема, оформити реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) можна буде онлайн через застосунок Дія.

  • Крім того, чинне законодавство не зобов’язує громадян обов’язково обмінювати паспорти старого зразка у вигляді книжечки на сучасні ID-картки. Така заміна є необхідною лише у випадках втрати документа, його пошкодження або зміни особистих даних власника.