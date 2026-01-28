Перевірка боргів у кілька кліків: як це зробити онлайн

В Україні функціонують цифрові сервіси, що дають змогу відстежувати стан фінансових зобов’язань без особистих звернень. За їх допомогою користувачі можуть оперативно отримати потрібну інформацію та врегулювати питання онлайн.

Як можна перевірити свою заборгованість онлайн?

Міністерство юстиції України звертає увагу, що громадянам доступні сучасні цифрові інструменти, які спрощують доступ до інформації про виконавчі провадження та роблять цей процес відкритим і зручним.

Онлайн-сервіси дозволяють без зайвих формальностей дізнатися про наявність боргів, стан справи та можливі способи її врегулювання.

Автоматизована система виконавчого провадження

Базовим джерелом такої інформації є Автоматизована система виконавчого провадження (АСВП). Через відкритий вебпортал можна перевірити:

чи відкрито виконавче провадження щодо фізичної або юридичної особи;

переглянути його статус, а також дізнатися, хто є стягувачем, боржником та який саме державний або приватний виконавець веде справу.

За наявності ідентифікатора доступу сторони провадження можуть авторизуватися в системі, ознайомитися з матеріалами справи та сплатити заборгованість онлайн.

Єдиний реєстр боржників

Ще одним важливим інструментом є Єдиний реєстр боржників. Це публічна електронна база даних, що містить відомості про осіб із невиконаними майновими зобов’язаннями.

Реєстр використовується, зокрема, для запобігання відчуженню майна боржниками. Кожен охочий може швидко перевірити інформацію про борги та за потреби сформувати офіційну довідку.

Перевірка через "Дію"

Окремі можливості надає і сервіс державних послуг "Дія". Через нього громадяни можуть отримати доступ до своїх виконавчих проваджень навіть без постанови про їх відкриття чи номера справи.

Після авторизації за допомогою кваліфікованого електронного підпису на вебсайті або в мобільному застосунку користувач бачить деталі провадження та може одразу сплатити борг онлайн.

Для тих, хто потребує додаткових роз’яснень, працює гаряча лінія органів державної виконавчої служби за номером 0 800 356 917. За цим телефоном можна отримати консультацію щодо конкретного виконавчого провадження або допомогу з користування електронними сервісами.

