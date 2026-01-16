Накопичення боргів за кредитами: як запобігти фінансовим проблемам
- Закон "Про споживче кредитування" в Україні вимагає від кредитодавців інформувати позичальників про умови кредиту та оцінювати їх кредитоспроможність.
- Встановлені обмеження на штрафи та пеню, які не можуть перевищувати 50% тіла кредиту, а також обмеження на максимальну вартість позики для захисту позичальників.
Накопичення боргів за кредитами може призвести до серйозних фінансових труднощів. Як можна запобігти зростанню заборгованості та підтримувати контроль над власними фінансами, читайте далі.
Як не накопичувати борги по кредиту?
Більшість українців потрапляє у боргову пастку не через повну відсутність доходів, а через недостатнє правове й фінансове планування, що проявляється у житті від зарплати до зарплати та в імпульсивних витратах за рахунок кредитних коштів, пише 24 Канал.
Часто позичальники не мають накопичених резервів, тому тимчасове задоволення від покупки телефону чи відпустки в кредит призводить до тривалого боргового тягаря, який важко зменшити без усвідомленої стратегії планування.
Юридично важливо, що законодавство України про споживче кредитування передбачає обов’язок кредитодавця повністю інформувати позичальника про умови кредиту та оцінювати його кредитоспроможність перед укладенням договору.
Це встановлено у Законі України "Про споживче кредитування" № 1734‑VIII, який регулює порядок надання споживчих позик, вимоги до інформації, що надається споживачеві, та заборону односторонньої зміни умов договору кредитором.
Чи діють обмеження на пеню та штраф по кредиту?
Крім того, в Україні діють чіткі обмеження щодо розміру штрафів та пені за прострочку, які мають на меті убезпечити позичальників від непропорційного фінансового тягаря: загальна сума штрафів і пені не може перевищувати 50% тіла кредиту.
Водночас частина законодавства щодо мікрокредитів встановлює обмеження на щоденну процентну ставку для таких позик до 1% на день відповідно до змін, внесених Законом № 3498‑IX.
Довідково: Юридичні обмеження щодо максимальної сумарної вартості позики (всі відсотки та додаткові платежі не можуть перевищувати дворазового розміру тіла кредиту) також спрямовані на захист прав споживачів і зменшення ймовірності надмірного боргового навантаження.
Відтак, юридичний захист прав позичальників і прозорість умов кредитування – це не лише формальна вимога, а реальний механізм зниження ризику потрапляння у боргову спіраль
Що буде, якщо не платити за кредит?
Під час війни форс-мажор визнається законною підставою для тимчасового полегшення кредитних зобов’язань. Позичальник може бути звільнений від сплати штрафів за прострочення за умови наявності відповідного сертифіката, виданого Торгово-промисловою палатою, що підтверджує вплив непереборних обставин на його фінансову здатність.
На період воєнного стану банки не мають права нараховувати нові штрафи та пеню, що дозволяє клієнтам уникнути додаткового фінансового тиску. Водночас законне нарахування відсотків за кредитами зберігається, оскільки це є частиною умов договору та визначено чинним законодавством.
Разом із тим, фінансові установи часто готові до індивідуальних домовленостей із клієнтами, які дають змогу частково або повністю списати нараховані відсотки чи реструктурувати борг. Такий підхід допомагає уникнути накопичення заборгованості та підтримує фінансову стабільність позичальника навіть у складних умовах.