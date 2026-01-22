Борг погашено, а ім’я досі в реєстрі боржників: як це виправити

Навіть після погашення заборгованості інформація в Єдиному реєстрі боржників може залишатися актуальною. Чому так трапляється та які кроки передбачені законом для виправлення ситуації, читайте далі.

Чому після погашення боргу імʼя залишається у реєстрі боржників?

На практиці часто трапляється, що борг уже погашено або виконавчий документ повернуто стягувачу, однак інформація про людину й надалі залишається в Єдиниму реєстрі боржників.

Важливо розуміти, що сама наявність, наприклад, довідки про сплату боргу не завжди призводить до автоматичного оновлення даних у Реєстрі. Ініціювати виключення запису має сам боржник шляхом подання заяви та підтвердних документів виконавцю.

Зверніть увагу! Лише після цього інформація підлягає офіційному оновленню.

Якщо зобов’язання виконано, людина має повне право наполягати на приведенні державних даних у відповідність до реального стану справ.

У якому випадку виключають із реєстру боржників?

Єдиний реєстр боржників працює як частина системи виконавчого провадження і наповнюється автоматично після відкриття справи. Водночас закон чітко визначає випадки, коли відомості мають бути виключені згідно із статтею 39 Закону:

після повного погашення заборгованості;

закінчення виконавчого провадження;

повернення виконавчого документа.

Зверніть увагу! Для цього виконавець зобов’язаний винести відповідну постанову.

Водночас така ситуація не є формальністю, адже наявність запису може ускладнювати фінансові операції, блокувати відчуження майна або стати підставою для відмови в державній реєстрації прав.

Що ще слід знати про борги в Україні?