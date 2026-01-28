Оформлення спадщини в Україні: які дії виконує нотаріус і які документи потрібні

Оформлення спадщини в Україні часто виглядає простим лише на перший погляд. Насправді цей процес пов’язаний із низкою правових деталей, тому щоб уникнути затримок або відмов, варто заздалегідь знати, які документи необхідні для належного оформлення майна.

Як відбувається оформлення спадщини в Україні?

Оформлення спадщини в Україні у 2026 році залишається чітко врегульованою юридичною процедурою, у якій ключову роль відіграє нотаріус.

Цікаво При реєстрації будинку на одного з подружжя не припиняється набуте спадкове право

Порядок спадкування визначається книгою шостою Цивільного кодексу України, зокрема главами 85 – 88. Саме нотаріус відкриває спадкову справу, перевіряє наявність правових підстав для спадкування та ухвалює рішення щодо видачі свідоцтва про право на спадщину.

Як проходить процедура спадкування?

Відповідно до статті 1221 ЦКУ, спадкова справа відкривається за останнім місцем проживання спадкодавця. Для цього нотаріусу обов’язково подається свідоцтво про смерть, що підтверджує факт відкриття спадщини (стаття 1220 ЦКУ).

Також нотаріус вимагатиме документи, які посвідчують особу спадкоємця, а саме:

паспорт та реєстраційний номер облікової картки платника податків;

окремо подається довідка про останнє місце проживання померлого, без якої неможливо визначити нотаріальний округ для відкриття спадкової справи.

Якщо спадкування відбувається за заповітом, нотаріус перевіряє його наявність та чинність відповідно до статей 1233 – 1257 ЦКУ. У разі спадкування за законом нотаріусу необхідні документи, що підтверджують родинні зв’язки зі спадкодавцем:

свідоцтва про народження;

свідоцтво про шлюб та за необхідності про зміну прізвища тощо.

Цікаво! Право спадкування за законом та черговість спадкоємців визначені статтями 1261 – 1265 ЦКУ.

Окрему увагу нотаріус приділяє правовстановлюючим документам на спадкове майно. Відповідно до статті 1297 ЦКУ, свідоцтво про право на спадщину може бути видане лише за умови підтвердження належності майна спадкодавцю.

Це можуть бути договори купівлі-продажу, дарування, свідоцтва про право власності, витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно або з Державного земельного кадастру.

У 2026 році нотаріуси активно використовують державні електронні реєстри, що передбачено Законом України "Про нотаріат". Будь-які розбіжності в написанні імен, прізвищ, дат народження чи адрес можуть стати підставою для призупинення спадкової справи до усунення таких неточностей.

Які строки подачі на спадщину?

Окремо варто враховувати строки. Згідно зі статтею 1270 ЦКУ, спадкоємець має шість місяців з дня відкриття спадщини для подання заяви про її прийняття. Пропуск цього строку без поважних причин призводить до необхідності звернення до суду з вимогою про його поновлення відповідно до статті 1272 ЦКУ.

Юристи також наголошують, що жодні усні домовленості між спадкоємцями не мають юридичної сили. Усі рішення щодо спадкового майна повинні бути оформлені письмово та посвідчені нотаріально, що прямо випливає з вимог цивільного законодавств

Що ще треба знати про спадкування в Україні?