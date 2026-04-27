Для здоров'я молоді: в Україні можуть частково заборонити вейпи й інші вироби з нікотином

В Україні можуть обмежити використання електроннийх сигарет і вейпів для неповнолітніх. Зараз антитютюнове законодавство не дозволяє продавати людям до 18 років цигарки, але молодь знаходить альтернативу, використовуючи різні альтернативні способи вживати нікотин.

Як у Раді хочуть обмежити доступ неповнолітніх до нікотину?

Новий законопроєкт може змінити норми охорони здоров’я населення, щоб стало можливо зменшити рівень захворюваності та смертності через куріння. Про це йдеться в картці законопроєкту №15196.

Особливо влада хоче зменшити наслідки куріння серед дітей та молоді. Йдеться про повну заборону для українців до 17 років на куріння, вживання та використання тютюнових виробів, тих, які містять траву, електронних сигарет, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння і кальянів.

Очікується, що заборона дозволить зберегти здоров'я молодого населення. Так депутатам пропонують змінити статтю 13 Закону України "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення". Саме цей нормативно-правовий документ визначає всі основні в Україні принципи та напрями державної політики проблеми куріння, обмеження населення до тютюну, заборону на продаж таких виробів дітям і загальну охорону здоров'я людей від шкоди, що завдається їхньому здоров'ю.

Так в Законі додатково буде визначено, що українці до 17 років не можуть вживати тютюнові вироби й все, що пов'язано з нікотином і трав'яними виробами для куріння, електронними сигаретами тощо. Їхній продаж особам молодшим за цей вік також планують заборонити.

Останні дослідження показують, що учні 13 – 15 років частіше почали отримувати доступ до нікотинових виробів. Під час Глобального опитування молоді щодо тютюну (GYTS) вдалося з'ясувати що ще з 2017 року серед школярів залишається популярним вейпінг – куріння електронних сигарет. При цьому, 47,3% підлітків купують такі вироби без проблем, попри те, що в Україні діє заборона на продаж до 18 років.

Антитютюнові попередження майже не працюють, лише 21,6% молоді зважають на написи про погіршення здоров'я через сигарети й відмовляються їх споживати.

Зауважимо! Так звані вейпи вважаються шкідливішими за звичайні сигарети, адже крім нікотину містять ще й різні хімічні складники. Для дитячого організму шкода від таких виробів є в кілька разів більшою.

Що передувало?

Раніше подібну ініціативу вигадали в Великій Британії. Там планують заборонити купівлю сигарет людям, народженим після 2009 року. Така заборона буде діяти фактично назавжди. Ідея в тому, щоб поступово сформувати покоління без куріння.

Водночас в Україні пропонують прирівняти нікотинові паучі до тютюнових виробів, щоб запровадити для них такі ж обмеження. Йдеться про заборону реклами, контроль продажу та обмеження для неповнолітніх. Це має закрити прогалини в законодавстві.

Ще у 2025 році до Верховної Ради подали законопроєкт, який передбачає посилення контролю або заборону електронних сигарет. Усе через зростання їхньої популярності, особливо серед молоді. Законодавці хочуть жорсткіше регулювати ринок нікотинових виробів.