Вдячність учасникам бойових дій від держави, – військовий запропонував цікаву законодавчу зміну
- Новий закон передбачає обов'язкову військову службу для працівників державних структур, що викликало обговорення в суспільстві.
- Максим Жорін запропонував законодавчі зміни для надання ветеранам пріоритету при зайнятті держпосад.
Військові в більшості випадків схвально ставляться до ідеї запровадження обов'язкової військової служби для кандидатів на роботу в державних органах. №аступник командира Третього армійського корпусу запропонував ще одне можливе рішення, пов'язане з держслужбою.
Як коментують новий закон №13347?
Після затвердження народними депутами закону, який передбачає обов'язкову військову службу для тих, хто хоче працювати в державних структурах, в мережі виникло бурхливе обговорення змін. Зокрема, свою думку висловив заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін в телеграмі.
Військовий зазначив, що ухвалена депутатами зміна є правильною, хоча й запрацює вона, ймовірно, лише через рік після припинення або скасування воєнного стану.
Наразі ж Жорін запропонував законодавчу зміну, яка б дозволила ветеранам війни першочергово обіймати посади на державній службі. Звичайно за умови, що вони пройшли б конкурс та мали б відповідні навички.
Ось це буде про реальну повагу і вдячність учасникам бойових дій з боку держави,
– зауважив Максим Жорін.
Мова йде про закон, який передбачає обов'язкову військову службу в визначених випадках. Крім того, як пише Верховна Рада, законодавці підтримали цим документом створення спеціальних центрів підготовки. Рішення підтримали 263 депутати.
Як молодь планують готувати до оборони України?
У вишах і коледжах запроваджують обов’язковий курс "Основи національного спротиву" замість базової загальної військової підготовки. Він буде для всіх студентів – і хлопців, і дівчат – і включатиме практичні навички безпеки та домедичної допомоги, але не передбачає присяги, ВЛК чи статусу військовозобов’язаного.
Водночас юнаки 2009 року народження зобов’язані стати на військовий облік до 31 липня 2026 року. Зробити це можна через ТЦК або онлайн, а за порушення передбачено штраф від 17 000 до 25 500 гривень.