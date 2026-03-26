26 березня, 21:10
3

Вдячність учасникам бойових дій від держави, – військовий запропонував цікаву законодавчу зміну

Дар'я Смородська
Основні тези
  • Новий закон передбачає обов'язкову військову службу для працівників державних структур, що викликало обговорення в суспільстві.
  • Максим Жорін запропонував законодавчі зміни для надання ветеранам пріоритету при зайнятті держпосад.

Військові в більшості випадків схвально ставляться до ідеї запровадження обов'язкової військової служби для кандидатів на роботу в державних органах. №аступник командира Третього армійського корпусу запропонував ще одне можливе рішення, пов'язане з держслужбою.

Як коментують новий закон №13347?

Після затвердження народними депутами закону, який передбачає обов'язкову військову службу для тих, хто хоче працювати в державних структурах, в мережі виникло бурхливе обговорення змін. Зокрема, свою думку висловив заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін в телеграмі.

Дивіться також Менше бюрократії в правах дітей і фінансова підтримка на дороги: які нові закони підтримала Рада 

Військовий зазначив, що ухвалена депутатами зміна є правильною, хоча й запрацює вона, ймовірно, лише через рік після припинення або скасування воєнного стану.

Наразі ж Жорін запропонував законодавчу зміну, яка б дозволила ветеранам війни першочергово обіймати посади на державній службі. Звичайно за умови, що вони пройшли б конкурс та мали б відповідні навички.

Ось це буде про реальну повагу і вдячність учасникам бойових дій з боку держави, 
– зауважив Максим Жорін.

Мова йде про закон, який передбачає обов'язкову військову службу в визначених випадках. Крім того, як пише Верховна Рада, законодавці підтримали цим документом створення спеціальних центрів підготовки. Рішення підтримали 263 депутати.

Як молодь планують готувати до оборони України?

  • У вишах і коледжах запроваджують обов’язковий курс "Основи національного спротиву" замість базової загальної військової підготовки. Він буде для всіх студентів – і хлопців, і дівчат – і включатиме практичні навички безпеки та домедичної допомоги, але не передбачає присяги, ВЛК чи статусу військовозобов’язаного.

  • Водночас юнаки 2009 року народження зобов’язані стати на військовий облік до 31 липня 2026 року. Зробити це можна через ТЦК або онлайн, а за порушення передбачено штраф від 17 000 до 25 500 гривень.