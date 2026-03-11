Чи треба оновлювати документи, якщо вашу вулицю перейменували

В Україні вже кілька років поспіль масово перейменовують вулиці. Процес стартував ще в часи декомунізації, а після повномасштабної війни помітно прискорився – дедалі більше громад відмовляються від російських і радянських топонімів.

Чи доведеться оновлювати документи?

Тож виникає логічне питання – чи потрібно після цього змінювати документи. Деталі пояснили на сайті "Дебет-Кредит".

Дивіться також Скільки коштує закордонний паспорт у 2026 році та як його оформити

Насамперед варто знати, що документи, які посвідчують особу, після перейменування вулиці змінювати не потрібно.

Це стосується навіть українців, які досі користуються паспортом старого зразка у вигляді книжечки – для них потреба оновлювати штамп про реєстрацію місця проживання також відсутня.

Відповідно до Закону України, відомості про зареєстроване місце проживання або зняття з нього під час проведення відповідної реєстраційної дії до документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус, не вносяться,

– повідомляє Державна міграційна служба.

У разі наявності паспорта у формі ID-картки окремо змінювати виписку про реєстрацію не потрібно, адже документом, який підтверджує місце проживання або його відсутність на момент формування, є витяг із реєстру територіальної громади.

Отримати його українці можуть:

звернувшись до органу реєстрації або центру надання адміністративних послуг (ЦНАПу);

згенерувавши через застосунок Дія, після проходження електронної ідентифікації та автентифікації.

Нагадаємо! Витяги з реєстру територіальної громади в електронній та паперовій формі мають однакову юридичну силу.

Що варто знати власникам паспортів-книжечок?