Зеленський продовжив дію воєнного стану та мобілізації

Указ про продовження воєнного стану президент Володимир Зеленський вже підписав. Правовий режим продовжено на три місяці.

Чи продовжено в Україні воєнний стан?

Документи про продоаження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні Володимир Зеленський підписав 30 квітня. Про це стало відомо з карток законопроєктів №15197 та №15198.

На сайті Верховної Ради оновили проєкти законів про продовження воєнного стану та мобілізації, зазначивши, що Зеленський повернув їх своїм підписом. Відтак закони про продовження строку дії воєнного стану та мобілізції в Україні стають чинними.

Правовий режим діятиме протягом 90 днів. Тобто воєнний стан і мобілізацію зараз продовжили до 2 серпня 2026 року.

Як повідомляє Верховна Рада, воєнний стан та мобілізація продовжуються з 4 травня.

Що передбачає воєнний стан?

Продовження воєнного стану та мобілізації означає продовження дії особливих правил, які діють під час війни. Так держава обмежує деякі права, наприклад свободу пересування й провдення масових зборів. Чоловіків і надалі призиватимуть до війська.

Також і надалі в Україні, крім Закорпатської області, діє комендантська година.

Особливий правовий режим змінює життя всіх громадян, але застосовується тимчасово лише протягом періоду, визначеного відповідним рішенням.