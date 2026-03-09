Зміни в термінах декретної відпустки: в Україні можуть ухвалити новий Трудовий кодекс
- Комітет Верховної Ради рекомендував ухвалити проєкт нового Трудового кодексу, що передбачає скорочення відпустки по догляду за дитиною.
- Профспілки висловлюють занепокоєння, що це зменшення може погіршити соціальні гарантії та порушити Конституцію.
Комітет Верховної Ради рекомендував ухвалити проєкт нового Трудового кодексу. Він передбачає низку змін, які викликали протиріччя.
На скільки можуть зменшити відпустку по догляду за дитиною?
Новий Трудовий кодекс розписаний у законопроєкті №14386. Його створення ініціював Кабінет міністрів.
Зокрема, документ передбачає скорочення відпустки по догляду за дитиною. Нині батьки оформлюють відпустку на три роки. Проте в уряді вважають, що вона має тривати чотири місяці. Тобто її можуть скоротити в 9 разів.
У профспілках кажуть, що така норма викличе невдоволення. Ба більше, зменшення декрету може погіршити соціальні гарантії для працівників. А це своєю чергою порушує Конституції України, де йдеться про заборону звуження вже наданих прав і гарантій.
Крім того, діти, матері яких рано виходитимуть на роботу, матимуть у ранньому віці йти в дитячі садки. А проблема полягає в тому, що інфраструктура дошкільної освіти погано розвинена в Україні. Відтак малечу ні на кого буде залишити, що ускладнить вихід батьків на роботу через чотири місяці після народження.
Зазначимо! Із 2023 року вагітні жінки можуть йти в декрет пізніше ніж за 70 чи 90 днів до очікуваної дати пологів. Вони мали право пропорційно збільшити післяпологову частину відпустки.
До слова, з 2021 року ухвалений закон забезпечив рівні можливості для чоловіка й жінки у питанні оформлення декретної відпустки. Раніше існували законодавчі прогалини, що обмежували право батька чи інших родичів на відпустку для догляду за дитиною. Це право залежало від довідки з місця роботи матері, яка бажала повернутися до діяльності швидше.