Ніяких сільрад і селищ: Рада взялася за застарілі терміни
- Верховна Рада розглядає законопроєкт № 14318 щодо усунення застарілої термінології, зокрема терміни "місто районного значення", "селище міського типу", "сільрада" будуть виключені з законодавства.
- Законопроєкт передбачає внесення змін до 6 кодексів і 64 законів для приведення їх у відповідність з актуальним законодавством у сфері місцевого самоврядування.
У Верховній Раді вирішили прибрати застарілі терміни на позначення населених пунктів. Законодавство зроблять відповідним оновленому адміністративно-територіальному устрою України.
Які терміни хоче прибрати Рада?
Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування проголосував за законопроєкт № 14318 щодо змін до деяких законодавчих актів.
Зміни покликані прибрати із документів термінологію, яка вже застаріла і не відповідає чинним законам. Наприклад, мова йде про такі назви:
- сільрада;
- селище міського типу;
- місто районного значення.
На додачу в законопроєкті уточнили повноваження місцевих органів влади згідно іх принципом повсюдності їхніх повноважень.
Важливо! Після рішення комітету ВР законопроєкт передали до парламенту. А вже на засіданні 16 лютого депутати рекомендували ухвалити його за основу.
Навіщо прибирають терміни?
Ще у 2020 році уряд визначив адміністративні центри регіонів України. Тоді Кабмін затвердив 1 469 територіальних громад, пише Судово-юридична газета.
Водночас, за словами законодавців, у чинному залишилося багато застарілої термінології. До прикладу, це терміни на позначення міста обласного значення, селищ міського типу, міст районного значення тощо. Ці назви порушують нові підходи та можуть створити правові колізії.
Тому у законопроєкті пропонують зміни до 6 кодексів та 64 законів України. Це дозволить осучаснити законодавство у сфері місцевого самоврядування.
Із законодавства збираються прибрати неактуальні поняття та уніфікувати термінологію:
- вилучать застарілі категорії адміністративно-територіальних одиниць;
- приберуть згадки об'єднаних територіальних громад як окремий тип суб'єктів, які часто повторюються.
Всі базові закони відтак міститимуть одну назву – територіальна громада.
Зауважте! Також законодавці хочуть доопрацювати положення, які регулюють можливість обіймати посади у місцевій владі та органах державної влади українцям, які мають громадянство іншої держави.
Куди зникли селища міського типу?
До початку повномасштабної війни в Україні було 885 селищ міського типу. Втім, після оновлення законодавства підхід до класифікації населених пунктів суттєво змінився.
Згідно з новими нормами, населені пункти з компактною забудовою та кількістю жителів понад 10 тисяч отримали статус міст. Території з переважно садибною забудовою і населенням більш як 5 тисяч осіб визначили як селища, а всі інші населені пункти зараховували до сіл.
Селища міського типу, які існували раніше, автоматично перейшли у нові категорії відповідно до цих критеріїв.
Окремо закон ввів нове поняття – "поселення". Такий визначили для компактних місць проживання людей за межами офіційних населених пунктів, де немає постійного складу населення. До них, наприклад, належать дачні кооперативи або модульні містечка для внутрішньо переміщених осіб.