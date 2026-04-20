Чи можливо в Україні уникнути зниження мобілізаційного віку: що думають у Раді

Мобілізація в Україні триває, й обговорюється потреба мобілізації молодших за 25 років українців. Народний депутат розповів, чи можливо збільшити ресурс за рахунок зниження мобілізаційного віку.

Чи готується в Україні зниження мобілізаційного віку?

Мобілізаційного ресурсу наразі достатньо, адже в запасі є багато колишніх військових, які пішли на пенсію. У разі потреби до бойових дій зможуть залучити спочатку їх. Про це розповів очільник підкомітету з питань соціального захисту прав ветеранів Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Анатолій Остапенко на брифінгу в Інтерфакс-Україна.

Тобто наразі зменшувати мобілізаційний ресурс не потрібно, адже спочатку призвати можуть людей мобілізаційного віку, які ще не служать або потрапили до резерву. Крім військових на пенсії, згідно з Конституцією України до служби в війську можуть залучити працівників силових структур.

Усі ці факти Міністерство оборони враховує під час реформування мобілізації, а Верховна Рада розгляне відповідні законопроєкти.

Ми розуміємо, що в певний момент наш ворог може застосувати збільшення мобілізаційного ресурсу і залучення його до війни. І ми можемо також тоді розглядати законопроєкти для того, щоб було знижено вік громадянина, який стає на захист батьківщини. Але я вважаю, що в нас ще є ресурси для того, щоб цього не робити,

– говорить народний депутат.

Тобто, за словами Анатолія Остапенка, до служби важливо всіляко залучати людей, які відповідають нинішньому призовному віку, але з певних причин ще не були залучені до відсічі збройної агресії Росії.

А молодь натомість може долучатися до війська добровільно, через підписання вигідних їм контрактів. До прикладу "Контракт 18 – 24" приваблював молодих бійців, які попри вік почали службу.

Що передувало?