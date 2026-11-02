Немає гарантії: чому людину можуть не зняти з обліку навіть попри непридатність

Іноді отримання статусу "непридатний до військової служби" не може бути підставою для автоматичного зняття з обліку. Адвокатка пояснила, чому таке трапляється.

Чому не знімають з обліку, попри непридатність до служби

Людина отримала висновок військово-лікарської комісії про непридатність до служби, але не втратила свого статусу військовозобов'язаного – це поширена проблема серед українців. Є два головні пояснення, чому непридатність не дає права на зняття з обліку. Про це написала адвокатка Дар'я Тарасенко.

Дійсно, в деяких випадках чоловік залишається на військовому обліку, навіть коли фактично його вже не можуть мобілізувати через стан здоров'я. Експертка каже, що це може мати вигляд нісенітниці, проте з юридичного погляду це можна пояснити.

Один із варіантів стосується громадян, які пройшли ВЛК і отримали висновок про непридатність протягом останніх кількох місяців. Так, документи могли просто ще не пройти всі етапи погодження й не дійти до ТЦК, який має виключити таку людину з обліку.

За чинними на сьогодні нормами самого лише такого висновку для виключення з обліку недостатньо. Документи мають пройти певні етапи погодження. І тільки після того, як з регіональної ВЛК повернуться документи про затвердження висновку, РТЦК та СП зможе виключити з обліку,

– написала Дар'я Тарасенко.

Це своєрідний етап очікування, який, за словами адвокатки, може тривати навіть кілька місяців. Закон не встановлює граничних строків на погодження.

Також проблема з перебуванням на обліку попри непридатність буває в чоловіків, яких раніше виключили з військового обліку на підставі висновку ВЛК про непридатність. Якщо центр комплектування попри це повернув запис про чоловіка до Реєстру, то він матиме статус військовозобов'язаного.

У такому випадку варто звернутись до юриста для оцінки правомірності такого поновлення на обліку,

– зазначила фахівчиня.

Як перевірити свій статус

Нагадаємо, кожен українець може перевірити, чи перебуває він на військовому обліку. За наявності підстав громадянин має повне право звернутися до ТЦК, щоб комісія ухвалила рішення про зняття з обліку. Дані про взяття чи зняття з обліку містяться в Єдиному реєстрі призовників та військовозобов'язаних, у застосунку Резерв+ та сервісі Дія.

Не варто плутати два поняття. Зняття з військового обліку дозволяє повторне взяття на облік, наприклад, у разі переїзду. Виключення припиняє облік на підставах, визначених законом. Це стосується тих, кого визнали непридатними до служби; громадян, які досягли граничного віку; людей, які змінили громадянство.