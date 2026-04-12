Звільнення без відпрацювання: у яких випадках закон дозволяє піти з роботи одразу

Хоча за законом людина має відпрацювати 2 тижні перед тим, як звільнитись, бувають окремі ситуації. У деяких випадках робітник має право піти з роботи одразу після подання заяви на звільнення, однак важливо підтвердити поважність причини.

За яких умов можна звільнитися без відпрацювання?

Про те, коли працівник може піти з роботи в день подання заяви, йдеться в повідомленні Центрально-Західному міжрегіональному управлінні Держслужби з питань праці.

За законодавством працівник зобов'язаний попередити роботодавця про звільнення, подати відповідну заяву та відпрацювати 2 тижні. Водночас бувають виняткові ситуації, коли звільнитися можна "день у день" без відпрацювання. Однак для цього потрібні поважні причини, до таких належать:

переїзд на нове місце проживання;

переведення чоловіка або дружини на роботу в інше місце;

вступ на навчання;

стан здоров'я;

вагітність;

догляд за дитиною до 14 років або за дитиною з інвалідністю;

догляд за хворим членом сім'ї або особою з інвалідністю I групи;

вихід на пенсію;

прийняття на роботу за конкурсом.

Щоб підтвердити поважність причини із заявою на звільнення потрібно подавати спеціальні документи. Відповідно до ситуації це може бути свідоцтво про народження дитини, медична довідка, рішення суду щодо життєвого становища.

Зауважте! Якщо роботодавець не погоджує звільнення робітника без відпрацювання, останній може оскаржити рішення директора через суд або службу Держпраці.

Водночас під час війни є окремі правила. Якщо підприємство чи місце роботи працівника розташоване в зоні бойових дій – людина має право звільнитися в час, який сама зазначає в заяві на звільнення. Пов'язано це з тим, що існує загроза для життя і здоров'я, тож відпрацьовувати 2 тижні або "втримувати" працівника роботодавець не має права.

Однак це не стосується ситуацій, коли людина працює на об'єктах критичної інфраструктури або залучена до суспільно важливих робіт.

Що таке правило відкликання заяви?

На ресурсі kadroland пояснюють, що коли працівник оформлений на роботу за трудовим договором і подає заяву на звільнення за власним бажанням він має не лише 2 тижні на відпрацювання, а й відповідний час на те, щоб змінити можливе рішення.

Якщо протягом 2 тижнів людина передумає звільнятись вона може забрати свою заяву і продовжити працювати.

Зокрема бувають ситуації, коли за цей час роботодавець вже знайшов нового працівника. Особливо коли йдеться про переведення з іншого підприємства. Так, робітник навіть якщо передумає, не зможе відкликати заяву та залишитись працювати, бо його місце фактично вже займає інша людина.

Але якщо вже ж робітник хоче залишитись працювати, то відкликати заяву про звільнення потрібно окремою заявою. Вона має відповідну назву – заява працівника про відкликання заяви на звільнення.

Також на ресурсі радять уникати усних попереджень керівництва про звільнення. Письмовий формат завжди кращий через те, що людина зможе засвідчити свої права, підтвердити щось у разі конфлікту.

