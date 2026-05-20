Орхідея знову зацвіте після паузи: допоможуть 5 простих кроків

Навесні ріст орхідей починає відновлюватися – розвивається нове листя, пагони і квіткові бруньки. Якщо трішки допомогти рослинам, то можна в рази покращити процес цвітіння.

Усі звикли підживлювати вазон, проте полив і правильне розміщення також є дуже важливими, пише Deccoria.

Як доглядати за орхідеями навесні?

У більшості випадків весняний "перезапуск" росту відбувається приблизно у квітні. Однак помилка людей полягає у тому, що вони продовжують доглядати за орхідеями так само, як в попередню пору року, однак з весни цей підхід потрібно змінити.

Фазу росту впізнати дуже просто – орхідея почне випускати нові зелені кінчики коренів. Також помітними є нові листки та квіткові пагони. Є кілька кроків, які допоможуть рослині ще краще рости.

Як стимулювати ріст орхідей?

Звертайте увагу на нові квіткові бруньки

Поява бруньок – ознака росту орхідеї. Якщо вони вже з’явилися, рослину не варто переміщувати. Зміна місця може перервати розвиток квіток. Фахівці радять забезпечити орхідеї розсіяне світло.

Відрегулюйте полив

Навесні ґрунт рослини висихає швидше, тому потребує поливу раз на тиждень. Втім, поливати орхідею потрібно водою кімнатної температури. Можна замість поливу помістити вазон у воду на 30 секунд, зачекати коли стече вода, а тоді розмістити на постійне місце.

Перевірте стан ґрунту

У травні можна навіть пересадити орхідеї, оскільки у свіжому ґрунті вони швидше відновлюються та цвітуть. Горщик лише потрібно вибрати на один розмір більший, оскільки рослина не любить багато кореневого простору.



За орхідеями легко доглядати

Відрегулюйте місце розташування

Навесні варто змінити місце розташування горщика. Фахівці радять підвіконня, що виходять на схід, оскільки воно забезпечує рослину розсіяним світлом. А от підвіконня, що виходить на південь не дуже підійде, бо сонце може обпекти листя. Рослину радять перемістити ще до того, як вона почне формувати квіткові бруньки.

Почніть удобрення

Найкраще для орхідей використовувати спеціальні суміші, що призначені саме для цих рослин. Їх потрібно вносити раз на тиждень протягом весни і літа. Проте ніколи не можна підживлювати орхідеї на сухий ґрунт – він має бути ретельно зволоженим.

Які є домашнє добриво для орхідей?

Interia Kobieta пише, що домашні добрива можуть допомогти оживити орхідеї. Вони забезпечують рослини необхідними елементами, які покращують цвітіння.

Поширеним підживленням є добриво на основі кавової гущі. У ньому міститься калій, магній, азот та фосфор – ці елементи необхідні для правильного росту рослин та імунітету.

Приготувати таке підживлення дуже просто. Потрібно лише насипати 1 столову ложку кавової гущі й додати 300 мілілітрів води. Після цього добриво вже готове для використання – варто лише полити ним орхідею, щоб рослина швидше зацвіла.

Троянди флорибунда, кущові й плетисті ідеально підходять для вирощування в контейнерах. Трояндам у горщиках потрібне щонайменше 6 годин сонячного світла та регулярний полив кожні 2 – 3 дні.

Травневий догляд за ліліями включає підживлення до розпускання бруньок, використання калійних добрив для стимуляції цвітіння і боротьбу зі шкідниками, такими як лілійні жуки.