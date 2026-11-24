Adv

Но большинство людей при чистке унитаза допускают одну серьезную ошибку – они обходят стороной бачок. И несмотря на то, что эта часть скрыта, это вовсе не означает, что она не пачкается, пишет Southern Living.

Как почистить бачок унитаза?

Очистка бачка унитаза гораздо полезнее для его общей чистоты, чем может показаться на первый взгляд. Ведь вода, которой вы смываете, поступает именно оттуда. И если долго не заглядывать в него, там может появиться плесень, ржавчина и даже грибок – а они иногда приводят к коррозии некоторых его металлических деталей. Эксперты советуют чистить бачок каждый месяц или даже чаще – в зависимости от того, как быстро вы замечаете скопление грязи.

Важно: Никогда не используйте отбеливатель или средства с ним для очистки бачка – это может привести к серьезному повреждению его внутренней поверхности. Вместо этого используйте дезинфицирующее средство для ванной.

Для очистки бачка унитаза вам понадобятся:

резиновые перчатки;

щетка для чистки;

чистящее средство без отбеливателя;

разбавленный белый уксус.

Прежде всего нужно перекрыть подачу воды, а затем поднять крышку бачка. Спустите воду в туалете, чтобы опорожнить бачок.

Реклама / Покупці на Prom часто замовляють засоби для дезінфекції та миття сантехніки. Знайти потрібний товар, оформити замовлення та відстежувати доставку можна через мобільний застосунок Prom. Реклама /

Обильно распылите чистящее средство на внутреннюю часть бачка и оставьте так как минимум на 5 минут, чтобы средство подействовало должным образом. Щеткой для чистки тщательно протрите стенки бачка, чтобы не повредить внутренние детали – в частности, сливной клапан.

Осторожно нужно также протереть заслонку и другие компоненты. Если есть стойкие пятна, с ними поможет справиться раствор белого уксуса и воды. Его также следует оставить на несколько минут, а затем протереть.

После того как внутренняя часть тщательно очищена, следует обратить пристальное внимание на участки, где уже образовалась плесень или ржавчина. Как только резервуар очистится, нужно снова медленно включить подачу воды. Промойте резервуар несколько раз, чтобы смыть остатки уксуса.