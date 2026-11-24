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Але більшість людей під час чищення унітаза припускаються однієї серйозної помилки – вони оминають бачок. І попри те, що ця частина прихована, це зовсім не означає, що вона не брудниться, пише Southern Living.

Як почистити бачок унітаза?

Очищення бачка унітаза набагато корисніше для його загальної чистоти, ніж може видатися на перший погляд. Адже вода, якою ви змиваєте, надходить саме з нього. І якщо довго не зазирати в нього, там може з'явитися цвіль, іржа та навіть грибок – а вони іноді призводять до корозії деяких його металевих деталей. Експерти радять чистити бачок кожного місяця, або ж навіть частіше – залежно від того, як швидко ви помічаєте накопичення бруду.

Важливо: ніколи не використовуйте відбілювач чи засоби з ним для очищення бачка – це може призвести до серйозного пошкодження його внутрішньої поверхні. Замість цього використовуйте дезінфекційний засіб для ванної.

Для очищення бачка унітаза вам знадобляться:

гумові рукавички;

щітка для чищення;

засіб для чищення без відбілювача;

білий розведений оцет.

Передусім потрібно перекрити подачу води, а тоді підняти кришку бачка. Змийте воду в туалеті, аби спорожнити бачок.

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Рясно розпиліть засіб для чищення на внутрішню частину резервуара та залиште так принаймні на 5 хвилин, аби засіб подіяв як слід. Щіткою для чищення як слід протріть стінки резервуара, аби не пошкодити внутрішні частини – зокрема зливний клапан.

Обережно потрібно також протерти заслінку й інші компоненти. Якщо є стійкі плями, з ними може впоратися розчин білого оцту та води. Його слід також залишити на кілька хвилин, а тоді протерти.

Після того як внутрішня частина ретельно очищена, слід звернути пильну увагу на ділянки, де вже утворилася цвіль чи іржа. Як тільки резервуар очиститься, потрібно знову повільно ввімкнути подачу води. Промийте кілька разів резервуар, аби змити залишки оцту.