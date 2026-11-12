Какое снаряжение нужно новичкам для катания на лыжах: что купить, а что взять напрокат

Снаряжение для первого катания на лыжах / Фото: Pexels
Первая поездка на горнолыжный курорт требует подготовки. Для катания понадобятся не только лыжи и черевики, но и специальная одежда, шлем, очки и другие аксессуары.
Новичкам следует обратить внимание на вещи, которые соприкасаются с кожей и должны хорошо сидеть на теле, пишет Adven Way.
Какое горнолыжное снаряжение стоит приобрести новичку?
Перед поездкой разделите вещи на необходимые и те, которые стоит взять напрокат:
Купить нужно:
- Термобелье;
- Специальные лыжные носки;
- Перчатки;
- Лыжные очки;
- Защитный шлем;
- Лыжную куртку и штаны.
Вначале можно взять напрокат:
- Лыжи;
- Лыжные ботинки;
- Лыжные палки;
- Сноуборд и крепления.
Свои лыжи или сноуборд не обязательно покупать. Аренда обойдется гораздо дешевле.
Как правильно одеваться для катания на лыжах?
Для комфортного пребывания на склонах важно не просто тепло одеться, а правильно сочетать несколько слоев одежды. Такой принцип помогает сохранять тепло и отводить влагу от тела. Обычно горнолыжная одежда состоит из трех слоев.
Базовый слой
Это термобелье, которое надевают непосредственно на тело. Для нее лучше выбирать синтетические материалы или мериносовую шерсть, поскольку они отводят влагу и быстрее высыхают. Хлопка лучше избегать, так как он, хотя и впитывает пот, но долго остается влажным, а это может вызывать ощущение холода.
Также важно подобрать специальные лыжные носки. Они обычно длиннее и тоньше обычных, поэтому лучше прилегают к ноге, не собираются складками внутри ботинок и помогают избежать излишней влаги.
Средний слой
Его основная задача – удерживать тепло. Для этого подойдет флисовая кофта, легкая синтетическая куртка или тонкая утепленная одежда. Однако не стоит чрезмерно утепляться, поскольку во время активного катания тело вырабатывает много тепла, а чрезмерное потоотделение может привести к дискомфорту.
Внешний слой
Завершают комплект лыжная куртка и штаны, которые защищают от снега, ветра и осадков. Для начинающих хорошим ориентиром будет водонепроницаемость от 10 тысяч мм. В то же время следует обращать внимание на воздухопроницаемость материала. Она помогает отводить лишнюю влагу во время физической активности. Это особенно важно, если планируется проводить на горнолыжном склоне целый день.
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