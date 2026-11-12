Какое снаряжение нужно новичкам для катания на лыжах: что купить, а что взять напрокат

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Новичкам следует обратить внимание на вещи, которые соприкасаются с кожей и должны хорошо сидеть на теле, пишет Adven Way.

Какое горнолыжное снаряжение стоит приобрести новичку?

Перед поездкой разделите вещи на необходимые и те, которые стоит взять напрокат:

Купить нужно:

Термобелье;

Специальные лыжные носки;

Перчатки;

Лыжные очки;

Защитный шлем;

Лыжную куртку и штаны.

Вначале можно взять напрокат:

Лыжи;

Лыжные ботинки;

Лыжные палки;

Сноуборд и крепления.

Свои лыжи или сноуборд не обязательно покупать. Аренда обойдется гораздо дешевле.

Полный список необходимых вещей для новичков / Фото Pexels

Как правильно одеваться для катания на лыжах?

Для комфортного пребывания на склонах важно не просто тепло одеться, а правильно сочетать несколько слоев одежды. Такой принцип помогает сохранять тепло и отводить влагу от тела. Обычно горнолыжная одежда состоит из трех слоев.

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Базовый слой

Это термобелье, которое надевают непосредственно на тело. Для нее лучше выбирать синтетические материалы или мериносовую шерсть, поскольку они отводят влагу и быстрее высыхают. Хлопка лучше избегать, так как он, хотя и впитывает пот, но долго остается влажным, а это может вызывать ощущение холода.

Также важно подобрать специальные лыжные носки. Они обычно длиннее и тоньше обычных, поэтому лучше прилегают к ноге, не собираются складками внутри ботинок и помогают избежать излишней влаги.

Средний слой

Его основная задача – удерживать тепло. Для этого подойдет флисовая кофта, легкая синтетическая куртка или тонкая утепленная одежда. Однако не стоит чрезмерно утепляться, поскольку во время активного катания тело вырабатывает много тепла, а чрезмерное потоотделение может привести к дискомфорту.

Внешний слой

Завершают комплект лыжная куртка и штаны, которые защищают от снега, ветра и осадков. Для начинающих хорошим ориентиром будет водонепроницаемость от 10 тысяч мм. В то же время следует обращать внимание на воздухопроницаемость материала. Она помогает отводить лишнюю влагу во время физической активности. Это особенно важно, если планируется проводить на горнолыжном склоне целый день.