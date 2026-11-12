Яке спорядження потрібне для катання на лижах новачкам: що купити, а що орендувати

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Початківцям варто подати про речі, які контактують зі шкірою і мають добре сидіти на тілі, пише Adven Way.

Яке гірськолижне спорядження варто придбати новачкові?

Перед поїздкою розділіть необхідні речі та ті, які варто взяти напрокат:

Купити потрібно:

Термобілизну;

Спеціальні лижні шкарпетки;

Рукавички;

Лижні окуляри;

Захисний шолом;

Лижні куртку та штани.

Орендувати на перших порах можна:

Лижі;

Лижні черевики;

Палиці;

Сноуборд та кріплення.

Власні лижі чи сноуборд не обов’язково купувати. Оренда обійдеться набагато дешевше.

Повний список необхідних речей для новачків / Фото Pexels

Як правильно одягатися для катання на лижах?

Для комфортного перебування на схилах важливо не просто тепло одягнутися, а правильно поєднати кілька шарів одягу. Такий принцип допомагає зберігати тепло й відводити вологу від тіла. Зазвичай гірськолижний одяг складається з трьох шарів.

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Базовий шар

Це термобілизна, яку одягають безпосередньо на тіло. Для неї краще вибирати синтетичні матеріали або мериносову вовну, оскільки вони відводять вологу та швидше висихають. Бавовну краще уникати, бо вона хоч вбирає піт, але довго залишається вологою, а це може спричиняти відчуття холоду.

Також важливо підібрати спеціальні лижні шкарпетки. Вони зазвичай довші й тонші за звичайні, тому краще прилягають до ноги, не збираються складками всередині черевиків і допомагають уникнути зайвої вологи.

Середній шар

Його основне завдання – утримувати тепло. Для цього підійде флісова кофта, легка синтетична куртка або тонкий утеплений одяг. Проте не варто надмірно утеплюватися, оскільки під час активного катання тіло виробляє багато тепла, а надмірне потовиділення може призвести до дискомфорту.

Зовнішній шар

Завершують комплект лижна куртка та штани, які захищають від снігу, вітру й опадів. Для початківців хорошим орієнтиром буде водонепроникність від 10 тисяч мм. Водночас слід звертати увагу на повітропроникність матеріалу. Вона допомагає відводити зайву вологу під час фізичної активності. Це особливо важливо, якщо планується проводити на гірськолижному схилі цілий день.