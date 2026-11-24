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Почему пол становится ледяным и как это исправить?

С наступлением морозов поверхность пола может стать главным источником дискомфорта в доме, пишет PMG.ua. Чтобы вернуть жилищу уют, не обязательно начинать капитальный ремонт или устанавливать теплый пол. Достаточно правильно подобрать утепляющий текстиль и напольное покрытие, которые удержат тепло внутри комнаты.

Какие ковры лучше всего удерживают тепло?

Классический ковер остается самым простым и эффективным защитным барьером между холодным полом и вашими ногами. Он значительно снижает потери тепла и делает передвижение по комнате приятным даже без домашней обуви.

При выборе обратите внимание на такие характеристики:

толщина и плотность основы – чем плотнее изделие, тем хуже оно пропускает холод снизу;

длина и густота ворса – высокий пушистый ворс создает дополнительный воздушный слой;

надежное сцепление с полом – ковер не должен скользить под ногами, а его размер должен покрывать основную зону передвижения в спальне или гостиной.

Ковер удерживает тепло / Фото Pexels

Что выбрать вместо обычного ковра?

Если вам не нравится вид отдельных ковров или нужно утеплить всю комнату целиком, можно воспользоваться другими материалами:

Ковролин. Он покрывает весь периметр помещения и практически не оставляет щелей для проникновения холода. Для холодных комнат лучше всего подойдет ковролин на специальной теплоизоляционной основе.

Он покрывает весь периметр помещения и практически не оставляет щелей для проникновения холода. Для холодных комнат лучше всего подойдет ковролин на специальной теплоизоляционной основе. Пробковое покрытие. Пробка обладает отличными природными изоляционными свойствами. Она никогда не бывает такой ледяной, как кафель или бетон, и может служить как финишным покрытием, так и подложкой под другие материалы.

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Как утеплить пол без ремонта и лишних затрат?

Для быстрого временного решения не обязательно покупать дорогие вещи. Подойдут плотные флисовые дорожки, толстые тканевые коврики или специальные амортизирующие подкладки под имеющиеся дорожки, которые продаются в рулонах. Они не требуют монтажа и мгновенно отсекают холод.

Если же даже после укладки текстиля пол остается подозрительно холодным, обязательно осмотрите комнату на наличие сквозняков. Возможно, причина кроется в щелях у плинтусов или плохом утеплении перекрытий, через которые холодный воздух проникает в дом гораздо быстрее.

Что еще поможет сохранить тепло в комнате?

Важно также правильно расставить мебель и проверить работу отопления. Следите за тем, чтобы радиаторы не были перекрыты диванами или шкафами, а возле кровати обязательно постелите небольшой коврик на твердый пол, чтобы защитить ноги от утреннего холода.

Кроме того, перекрыть доступ зимнему воздуху под входной или балконной дверью поможет плотное одеяло или коврик, плотно приложенный к щели у порога.