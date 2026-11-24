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Чому підлога стає крижаною та як це виправити?

З настанням морозів поверхня підлоги може стати головним джерелом дискомфорту в оселі, пише PMG.ua. Щоб повернути помешканню затишок, не обов'язково починати капітальний ремонт чи монтувати теплу підлогу. Достатньо правильно підібрати ізоляційний текстиль і покриття, які затримають тепло всередині кімнати.

Які килими найкраще утримують тепло?

Класичний килим залишається найпростішим і найдієвішим захисним бар'єром між холодним покриттям і вашими ногами. Він значно знижує втрати тепла та робить пересування по кімнаті приємним навіть без домашнього взуття.

Під час вибору зверніть увагу на такі характеристики:

товщина та щільність основи – чим цупкіший виріб, тим гірше він пропускає холод знизу;

довжина та густота ворсу – високий пухнастий ворс створює додатковий повітряний прошарок;

надійне зчеплення з підлогою – килим не повинен ковзати під ногами, а його розмір має закривати основну зону руху в спальні чи вітальні.

Килим утримує тепло / Фото Pexels

Що обрати замість звичайного килима?

Якщо вам не подобається вигляд окремих килимів або потрібно утеплити всю кімнату цілком, можна скористатися іншими матеріалами:

Ковролін. Він закриває весь периметр приміщення та практично не залишає щілин для холоду. Для холодних кімнат найкраще підійде ковролін на спеціальній теплоізоляційній основі.

Він закриває весь периметр приміщення та практично не залишає щілин для холоду. Для холодних кімнат найкраще підійде ковролін на спеціальній теплоізоляційній основі. Коркове покриття. Корок має відмінні природні ізоляційні властивості. Він ніколи не буває таким крижаним, як кахель чи бетон, і може слугувати як фінішним покриттям, так і підкладкою під інші матеріали.

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Як утеплити підлогу без ремонту та зайвих витрат?

Для швидкого тимчасового рішення не обов'язково купувати дорогі речі. Підійдуть цупкі флісові доріжки, товсті тканинні килимки або спеціальні амортизувальні підкладки під наявні доріжки, які продаються в рулонах. Вони не потребують монтажу та миттєво відсікають холод.

Якщо ж навіть після застилання текстилю підлога залишається підозріло холодною, обов'язково огляньте кімнату на наявність протягів. Можливо, причина криється в щілинах біля плінтусів або поганому утепленні перекриттів, через які холодне повітря проникає в дім набагато швидше.

Що ще допоможе зберегти тепло в кімнаті?

Важливо також правильно розставити меблі та перевірити роботу опалення. Слідкуйте, щоб радіатори не були перекриті диванами чи шафами, а біля ліжка обов'язково постеліть невеликий килим на тверду підлогу, щоб захистити ноги від ранкового холоду.

Крім того, перекрити доступ зимовому повітрю під вхідними чи балконними дверима допоможе цупка ковдра або килимок, покладений щільно до щілини біля порога.