Можно ли компостировать листья ореха: дачник рассказал, не повредит ли это растениям

Несмотря на распространенные представления об опасности ореховых листьев, опытные огородники знают, что на самом деле они могут быть невероятно полезны, рассказывает "Дача агронома". Это ценная органическая подкормка, которая может пригодиться для защиты грядок на зиму.

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Вредят ли ореховые листья почве и растениям?

Очень многие огородники и дачники опасаются ореховой листвы и не используют ее в качестве компоста после того, как она опадает. Причина проста – она считается ядовитой для почвы. И несмотря на то, что в основе этого утверждения лежит реальный научный факт, все совсем не так однозначно.

Грецкий орех вырабатывает юглон – вещество, которое обладает сильным аллелопатическим действием. Это означает, что он может подавлять рост растений, растущих поблизости. И именно это соединение придает ореху характерный аромат. Чем сильнее запах, тем выше концентрация токсина в тканях листьев.

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Листья ореха содержат юглон / Фото Pexels

Но вот что нужно знать, прежде чем убирать всю листву ореха с участка:

юглон в целых листьях находится в связанном виде и не выделяется наружу. Медленное высвобождение начинается только при разрушении клеток растения влагой и бактериями;

не выделяется наружу. Медленное высвобождение начинается только при разрушении клеток растения влагой и бактериями; юглон опасен только при проращивании мелких семян и для хрупкой рассады . Большинство взрослых растений, кустарников и деревьев не пострадают от него;

. Большинство взрослых растений, кустарников и деревьев не пострадают от него; юглон – это нестойкое соединение, которое расщепляется уже через 3–6 месяцев.

Поэтому из листьев ореха можно приготовить отличный компост, но лучше дать опавшей кроне возможность перегнить естественным путем. Признаком того, что компост готов к использованию, станет отсутствие терпкого орехового запаха, а также выдержанный срок (от 3 месяцев).

Но листья ореха можно не только компостировать, но и использовать для укрытия озимых культур: грядок с чесноком и луком и т. п. Это не только не навредит растениям, но и обеспечит им надежную защиту от вымерзания на всю зиму.

Но если вы беспокоитесь, что в землю попало немало ореховых листьев, ситуацию можно исправить: почву нужно обильно полить растворами с живыми полезными микроорганизмами и активными почвенными грибами. Это поможет быстро расщепить юглон, и вместо токсичной листвы за короткое время земля наполнится полезным и качественным удобрением.