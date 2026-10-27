Чи можна компостувати листя горіха: дачник розповів, чи вб'є це рослини

Попри поширені переконання про небезпеку горіхового листя, досвідчені городники знають, що воно насправді може бути неймовірно корисним, розповідає "Дача агронома". Це цінна органіка, що може стати в пригоді у захисті грядок на зиму.

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Чи горіхове листя шкодить землі та рослинам?

Дуже багато городників та дачників остерігаються горіхового листя та не використовують його як компост після того, як воно опадає. Причина проста – воно вважається отруйним для ґрунту. І попри те, що в основі твердження лежить реальний науковий факт, все зовсім не так однозначно.

Волоський горіх виробляє юглон – речовину, що має сильну алелопатичну дію. Це значить, що він може пригнічувати ріст рослин неподалік. І саме ця сполука надає горіхові характерного аромату. Що сильніший запах, то вищою є концентрація токсину у тканинах листя.

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Листя горіха містить юглон / Фото Pexels

Але ось що потрібно знати перед тим, як виносити усе листя горіха з ділянки:

юглон у цілому листі перебуває у зв'язаному вигляді та не виділяється назовні. Повільне вивільнення починається тільки під час руйнування клітин рослини вологою та бактеріями;

та не виділяється назовні. Повільне вивільнення починається тільки під час руйнування клітин рослини вологою та бактеріями; юглон небезпечний тільки для дуже обмеженого кола культур : пророщування дрібного насіння та тендітної розсади. Більшість дорослих рослин, кущів та дерев не постраждають від нього;

: пророщування дрібного насіння та тендітної розсади. Більшість дорослих рослин, кущів та дерев не постраждають від нього; юглон – це нестійка сполука, яка розщеплюється вже за 3 – 6 місяців.

Тож з листя горіха можна приготувати чудовий компост, але краще дати опалій кроні можливість перепріти природним шляхом. Показником, що компост готовий до використання, стане відсутність терпкого горіхового запаху, а також витриманий термін (від 3 місяців).

Але листя горіха можна не тільки компостувати, але й використовувати для укриття озимих культур: грядок з часником та цибулею тощо. Це не тільки не нашкодить рослинам, але й дасть їм надійний захист від вимерзання на всю зиму.

Але якщо ви переймаєтеся, що чимало горіхового листя потрапило у землю, ситуацію можна виправити: ґрунт потрібно рясно полити розчинами з живими корисними мікроорганізмами та активними ґрунтовими грибами. Це допоможе швидко розщепити юглон, і замість токсичного листя за короткий час земля наповниться корисним та якісним добривом.