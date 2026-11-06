Наденьте это на металлический прут: простой трюк прогонит кротов из сада

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Подземные вредители в значительной степени ориентируются в пространстве по колебаниям почвы, поэтому постоянные звуки заставляют их убегать, пишет Agronews.ua. Обычная пустая банка из-под напитков может стать бесплатным и гуманным отпугивателем, который защитит газон и корни молодых деревьев без использования химикатов.

Под порывами ветра жестяная банка раскачивается и ударяется о металлическую опору. От ударов возникает звонкий звук, а вибрации через металл передаются глубоко в толщу земли, создавая для кротов и полевок невыносимые условия.

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Как правильно собрать конструкцию?

Чтобы устройство работало эффективно, недостаточно просто повесить банку на деревянный или пластиковый забор, ведь такие материалы поглощают колебания. Чтобы соорудить действенный отпугиватель, следуйте четким шагам:

Возьмите стальной арматурный стержень или металлическую трубку. Заглубите металл в почву не менее чем на 30–40 сантиметров непосредственно возле кротовых нор или грядок. Сделайте отверстие в дне или сбоку пустой алюминиевой банки и наденьте ее на верхушку стержня.

Помните о безопасности: края разрезанного металла бывают очень острыми, поэтому размещайте такие колья подальше от мест, где играют дети или гуляют домашние животные.

Кроты боятся резких звуков / Фото Pexels

Что еще можно сделать с алюминиевой банкой?

Помимо борьбы с подземными обитателями, самодельная ветряная мельница решает еще несколько бытовых задач:

Защищает от птиц. Вращаясь на солнце, жестяная банка создает яркие блики, которые отпугивают голубей, скворцов и ласточек от заборов и крыш.

Вращаясь на солнце, жестяная банка создает яркие блики, которые отпугивают голубей, скворцов и ласточек от заборов и крыш. Работает как сигнализация. Если прикрепить банку к калитке или воротам, она будет громко звенеть при открывании створок и предупредит о приходе гостей.

Если прикрепить банку к калитке или воротам, она будет громко звенеть при открывании створок и предупредит о приходе гостей. Показывает силу ветра. По движению банки садоводам удобно оценивать погоду перед опрыскиванием деревьев.

Если постоянный лязг раздражает соседей, жестяные банки можно заменить бесшумными солнечными вибрационными устройствами, ультразвуковыми отпугивателями или специальной сеткой, которую заделывают под газон.

Что еще поможет изгнать кротов с участка?

Отпугнуть подземных гостей можно и с помощью обычного средства для мытья посуды. Опытные хозяева советуют приготовить мыльный раствор, который вымывает из почвы личинок насекомых и лишает вредителя пищи.

Также кроты не переносят сильных запахов, поэтому в норы часто закладывают зубчики чеснока или тряпки, пропитанные уксусом.