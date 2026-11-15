Залейте это в норы капустянки: простой раствор заставит вредителя вылезти

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Многие огородники ошибочно полагают, что с первыми заморозками почвенные вредители впадают в спячку и больше не представляют угрозы для растений, пишет Wprost. Однако капустянка, или медвежка, проводит под землей большую часть жизни и остается активной в почве даже поздней осенью. Своими крепкими передними лапками-лопаточками она роет разветвленные туннели и подгрызает корни молодых овощей, саженцев и рассады.

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Как распознать присутствие ведмедки на участке?

Обнаружить вредителя можно по характерным следам на поверхности земли:

почва на грядках местами выглядит слегка приподнятой;

на участке заметны неглубокие неровные ходы и отверстия;

отдельные растения неожиданно вянут и быстро теряют устойчивость.

Особенно внимательно осматривайте влажные участки, богатые перегноем и органикой, а также зону вокруг компостной кучи, где насекомые любят устраиваться на зимовку.

Медвежка продолжает жить в почве / Фото с сайта iz.com

Как приготовить горчичную смесь против вредителя?

Прогнать медведику помогает простой раствор на основе молотой горчицы, резкий запах которой заставляет насекомое покинуть подземное укрытие.

Для приготовления средства понадобятся:

5 столовых ложек молотых семян горчицы;

5 литров теплой воды.

Порядок действий:

Добавьте горчичный порошок в теплую воду. Тщательно перемешайте смесь. Оставьте на несколько минут, чтобы порошок растворился в воде. Осторожно влейте небольшое количество раствора непосредственно в обнаруженные подземные отверстия и ходы.

Не заливайте жидкостью всю площадь грядки – раствор следует применять локально. После полива понаблюдайте за обработанным местом: вредитель обычно выползает на поверхность, где его можно легко поймать.

Что еще поможет уменьшить количество вредителей?

Осенью периодически осматривайте огород, чтобы вовремя заметить новые туннели. Естественными врагами капустницы являются ежи, птицы и кроты, однако специально привлекать последних не стоит, чтобы не испортить участок кротовинами. Если же популяция медведки слишком велика и домашний раствор не дает нужного эффекта, воспользуйтесь специальными препаратами против почвенных вредителей в соответствии с инструкцией.