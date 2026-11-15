Залийте це в нірки капустянки: простий розчин змусить шкідника вилізти

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Багато городників помилково вважають, що з першими заморозками ґрунтові шкідники засинають і більше не загрожують рослинам, пише Wprost. Проте капустянка, або ведмедка, проводить під землею більшу частину життя й залишається активною в ґрунті навіть пізньої осені. Своїми міцними передніми лапами-лопатками вона риє розгалужені тунелі та підгризає коріння молодих овочів, саджанців і розсади.

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Як розпізнати присутність ведмедки на ділянці?

Виявити шкідника можна за характерними слідами на поверхні землі:

ґрунт на грядках місцями виглядає злегка піднятим;

на ділянці помітні неглибокі нерівні ходи та отвори;

окремі рослини несподівано в'януть і швидко втрачають стійкість.

Особливо уважно оглядайте вологі ділянки, багаті на перегній та органіку, а також зону навколо компостної купи, де комахи полюбляють влаштовуватися на зимівлю.

Ведмедка продовжує жити в ґрунті / Фото з сайту iz.com

Як приготувати гірчичну суміш проти шкідника?

Прогнати ведмедку допомагає простий розчин на основі меленої гірчиці, різкий запах якої змушує комаху покинути підземне сховище.

Для приготування засобу знадобляться:

5 столових ложок меленого гірчичного насіння;

5 літрів теплої води.

Порядок дій:

Додайте гірчичний порошок у теплу воду. Ретельно перемішайте суміш. Залиште на кілька хвилин, щоб порошок розійшовся у воді. Обережно влийте невелику кількість розчину безпосередньо у виявлені підземні отвори та ходи.

Не заливайте рідиною всю площу грядки – розчин слід застосовувати локально. Після поливу поспостерігайте за обробленим місцем: шкідник зазвичай виповзає на поверхню, де його можна легко впіймати.

Що ще допоможе зменшити кількість шкідників?

Восени періодично оглядайте город, аби вчасно побачити нові тунелі. Природними ворогами капустянки є їжаки, птахи та кроти, проте спеціально приваблювати останніх не варто, щоб не псувати ділянку кротовинами. Якщо ж популяція ведмедки завелика і домашній розчин не дає потрібного ефекту, скористайтеся спеціальними препаратами проти ґрунтових шкідників за інструкцією.