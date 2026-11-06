Положите это в вазон с цветами: обычный овощ выманит опасных мошек из почвы

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С наступлением осени и зимы на подоконниках массово появляются мелкие грибные комарики, которые взлетают в воздух при каждом поливе растений, пишет Gardening Know How. Взрослые летающие насекомые не питаются листьями, однако их почти прозрачные личинки с черными головками длиной до 6 миллиметров поселяются во влажной почве. Они подгрызают нежные корешки цветов и существенно замедляют рост растений, поэтому медлить с уничтожением вредителей нельзя.

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Как работает хитрость с кусочком картофеля?

Личинки постоянно ищут влажную органику для питания, поэтому сырой клубень становится для них идеальной приманкой. Чтобы быстро проверить горшок на наличие личинок без перекопки земли, выполните несколько шагов:

Отрежьте кусочек сырого картофеля толщиной примерно 6 миллиметров. Положите ломтик срезом вниз на почву и слегка прижмите для плотного контакта. Оставьте приманку в вазоне на 1–2 дня. Переверните картофель и осмотрите его нижнюю сторону – личинки поднимутся с глубины, чтобы полакомиться соком.

Не держите кусочек слишком долго, так как во влажной земле он быстро сгниет и сам станет кормом для насекомых. Выбросьте использованный кусочек вместе с вредителями в мусорное ведро и, при необходимости, положите свежий.

Мошки могут селиться в вазонах / Фото Pexels

Как полностью остановить размножение вредителей?

Одна самка мошки может отложить до 200 яиц, поэтому картофель служит лишь тестом и способом собрать часть личинок. Чтобы окончательно защитить цветки, примените проверенные меры: