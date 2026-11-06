Покладіть це у вазон із квітами: простий овоч виманить небезпечних мошок із ґрунту

Adv

З настанням осені та зими на підвіконнях масово з'являються дрібні грибні комарики, які злітають у повітря під час кожного поливу рослин, пише Gardening Know How. Дорослі комахи, що літають, не живляться листям, проте їхні майже прозорі личинки з чорними голівками довжиною до 6 міліметрів оселяються у вологому ґрунті. Вони під'їдають ніжні корінці квітів і суттєво уповільнюють ріст рослин, тому зволікати зі знищенням шкідників не можна.

Реклама / Придбати нові рослини в дім можна на Prom. Перед покупкою можна переглянути відгуки інших покупців та оцінити якість рослини за фото. Реклама /

Як працює хитрість зі шматочком картоплі?

Личинки постійно шукають вологу органіку для харчування, тому сира бульба стає для них ідеальною приманкою. Щоб швидко перевірити горщик на наявність личинок без перекопування землі, зробіть кілька кроків:

Відріжте шматочок сирої картоплі товщиною приблизно 6 міліметрів. Покладіть скибочку зрізом донизу на ґрунт і злегка притисніть для щільного контакту. Залиште приманку у вазоні на 1 – 2 дні. Переверніть картоплю та огляньте її нижній бік – личинки піднімуться з глибини, щоб поживитися соком.

Не тримайте шматочок надто довго, оскільки у сирій землі він швидко згниє і сам стане кормом для комах. Викиньте використану скибочку разом зі шкідниками у смітник і за потреби покладіть свіжу.

Мошки можуть оселятися у вазонах / Фото Pexels

Як повністю зупинити розмноження шкідників?

Одна самка мошки може відкласти до 200 яєць, тому картопля слугує лише тестом і способом зібрати частину личинок. Щоб остаточно захистити квіти, застосуйте перевірені заходи: