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Особенно внимательно следует осмотреть плодовые деревья в саду. Удаление омелы помогает сдержать ее распространение, однако простого срезания зеленого кустика часто недостаточно: часть растения остается внутри пораженной ветки.

Чем омела вредит дереву и нужно ли ее срезать?

Омела забирает у дерева воду и минеральные вещества, объясняют специалисты Королевского садоводческого общества Великобритании. В то же время ее зеленые листья самостоятельно осуществляют фотосинтез, поэтому растение называют полупаразитом.

Отдельный небольшой кустик обычно не наносит значительного вреда крепкому дереву. Большое количество омелы уже заметно его ослабляет, поэтому в саду лучше сдерживать ее разрастание, пока пораженные ветви еще небольшие. Распространяться омеле помогают птицы, питающиеся ее белыми ягодами. Липкие семена попадают на другие ветви, закрепляются на коре и впоследствии прорастают.

Как избавиться от омелы и не повредить дерево / Фото Unsplash

Зеленый шар – лишь видимая часть растения. Внутри ветки развиваются структуры, через которые омела получает воду и питательные вещества от дерева. После срезки самих побегов из этой внутренней части способна отрасти новая зелень.

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Как правильно удалить омелу с ветки?

Небольшую пораженную ветку срезайте вместе с омелой, отступив от места ее прикрепления в сторону ствола. Ориентир – не менее 30 сантиметров, чтобы удалить и ту часть паразита, которая проникла в ткани дерева. Место среза выбирайте возле соответствующего бокового ответвления или основания ветки.

Длинный оголенный пень оставлять не нужно. При удалении ветки у ствола сохраните небольшое естественное утолщение у ее основания, не срезая его вровень с корой. Работайте острым секатором или садовой пилой, чтобы не рвать кору. Перед обрезкой очистите лезвия от грязи и растительных остатков.

После работы с деревьями, на которых есть признаки болезней, продезинфицируйте инструмент перед переходом к здоровым растениям. Обычные срезы после обрезки яблони не нужно замазывать масляной краской или садовым варом. Такие покрытия не предотвращают гниение древесины и могут препятствовать естественной защитной реакции дерева.

Удаление омелы на стволе, больших скелетных ветвях или высоко в кроне лучше поручить арбористу. Массовая обрезка больших ветвей с целью удаления всех зеленых шаров может серьезно повредить дерево. После обрезки регулярно осматривайте крону: новые очаги легче удалить на ранней стадии их развития.