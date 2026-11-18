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Особливо уважно варто оглянути плодові дерева в саду. Видалення омели допомагає стримати її поширення, проте простого зрізання зеленого кущика часто недостатньо: частина рослини залишається всередині ураженої гілки.

Чим омела шкодить дереву та чи потрібно її зрізати?

Омела забирає в дерева воду й мінеральні речовини, пояснюють фахівці Королівського садівничого товариства Великої Британії. Водночас її зелене листя самостійно здійснює фотосинтез, тому рослину називають напівпаразитом.

Окремий невеликий кущик зазвичай не завдає значної шкоди міцному дереву. Велика кількість омели вже помітно його послаблює, тому в саду краще стримувати її розростання, поки уражені гілки ще невеликі. Поширюватися омелі допомагають птахи, які живляться її білими ягодами. Липке насіння потрапляє на інші гілки, закріплюється на корі та згодом проростає.

Як позбутися омели й не пошкодити дерево / Фото Unsplash

Зелена куля – лише видима частина рослини. Усередині гілки розвиваються структури, через які омела отримує воду та поживні речовини від дерева. Після зрізання самих пагонів із цієї внутрішньої частини здатна відрости нова зелень.

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Як правильно видалити омелу з гілки?

Невелику уражену гілку зрізайте разом з омелою, відступивши від місця її прикріплення в бік стовбура. Орієнтир – щонайменше 30 сантиметрів, щоб прибрати й частину паразита, яка проникла в тканини дерева. Місце зрізу обирайте біля відповідного бічного відгалуження або основи гілки.

Довгий оголений пеньок залишати не потрібно. Під час видалення гілки біля стовбура збережіть невелике природне потовщення біля її основи, не зрізаючи його врівень із корою. Працюйте гострим секатором або садовою пилкою, щоб не рвати кору. Перед обрізкою очистьте леза від бруду й рослинних решток.

Після роботи з деревами, на яких є ознаки хвороб, продезінфікуйте інструмент перед переходом до здорових рослин. Звичайні зрізи після обрізки яблуні не потрібно замащувати олійною фарбою чи садовим варом. Такі покриття не запобігають гниттю деревини та здатні заважати природній захисній реакції дерева.

Омелу на стовбурі, великих скелетних гілках або високо в кроні краще доручити арбористу. Масове спилювання великих гілок заради видалення всіх зелених куль може серйозно пошкодити дерево. Після обрізки регулярно оглядайте крону: нові осередки легше прибрати на початку їхнього розвитку.