Для простого способа очистки слива понадобятся лишь средство для мытья посуды и горячая вода, пишет Planeta. Благодаря этому способу не придется использовать уксус или пищевую соду.

Почему вода медленно стекает из раковины?

Чаще всего причиной медленного слива на кухне становится жир. Он попадает в трубы во время мытья посуды и приготовления пищи, после чего постепенно оседает на их стенках. Со временем слой жировых отложений становится толще и сужает проход для воды.

Ситуацию могут усугубить остатки еды, крошки, кофейная гуща и другой мусор, который регулярно попадает в слив. Если засор еще незначительный, можно попробовать устранить проблему без агрессивной бытовой химии.

Сначала налейте 1 столовую ложку средства для мытья посуды непосредственно в сливной отверстие. Оставьте его на несколько минут, чтобы средство подействовало на жировые отложения.

После этого осторожно влейте в слив большое количество горячей, но не кипящей воды. Она поможет размягчить накопившийся жир и смыть его вместе со средством.

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Затем проверьте, насколько хорошо стала проходить вода. Если она по-прежнему стекает медленно, процедуру можно повторить еще раз.

Средство для мытья посуды лучше всего работает в тех случаях, когда причиной проблемы является именно жировой налет. Оно помогает отделить жир от поверхности труб, а горячая вода способствует его вымыванию.

Однако этот метод рассчитан на легкие засоры. Если вода совсем не проходит, одной процедуры может быть недостаточно. В таком случае сначала нужно воспользоваться вантузом, а при необходимости проверить и очистить сифон.

Как предотвратить новую закупорку?

Чтобы жир не скапливался внутри труб, слив можно время от времени профилактически промывать горячей водой с небольшим количеством средства для мытья посуды. Это поможет удалить жировые отложения еще до того, как они сформируют плотную пробку.