Для простого способу очищення зливу знадобиться лише засіб для миття посуду та гаряча вода, пише Planeta. Завдяки цьому способу не доведеться використовувати оцет чи харчову соду.

Чому вода повільно стікає з раковини?

Найчастіше причиною повільного зливу на кухні стає жир. Він потрапляє в труби під час миття посуду та приготування їжі, після чого поступово осідає на їхніх стінках. З часом шар жирових відкладень стає товстішим і звужує прохід для води.

Ситуацію можуть погіршувати залишки їжі, крихти, кавова гуща та інше сміття, яке регулярно потрапляє у злив. Якщо засмічення ще незначне, можна спробувати усунути проблему без агресивної побутової хімії.

Спочатку налийте 1 столову ложку засобу для миття посуду безпосередньо у зливний отвір. Залиште його на кілька хвилин, щоб засіб подіяв на жирові відкладення.

Після цього обережно влийте у злив велику кількість гарячої, але не киплячої води. Вона допоможе розм’якшити накопичений жир і змити його разом із засобом.

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Потім перевірте наскільки добре почала проходити вода. Якщо вона все ще стікатиме повільно, процедуру можна повторити ще раз.

Засіб для миття посуду найкраще працює у випадках, коли причиною проблемою є саме жировий наліт. Він допомагає відокремити жир від поверхні труб, а гаряча вода сприяє його вимиванню.

Проте цей метод розрахований на легкі засмічення. Якщо вода зовсім не проходить, однієї процедури може бути недостатньо. У такому випадку спочатку треба скористатися вантузом, а за потреби перевірити та очистити сифон.

Як запобігти новому засміченню?

Щоб жир не накопичувався всередині труб, злив можна час від часу профілактично промивати гарячою водою з невеликою кількістю засобу для миття посуду. Це допоможе видалити жирові відкладення ще до того, як вони сформують щільну пробку.