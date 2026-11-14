Швы в ванной будут как новые: результат удивит вас уже через 30 минут

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Опытные хозяйки рассказали, что в таком случае поможет обычная кола, пишет Deccoria. Благодаря содержащейся в воде фосфорной кислоте кола способна удалить осадок и налет в ванной комнате.

Как фосфорная кислота выводит грязь из швов?

В жесткой воде содержится карбонат кальция, который вступает в реакцию с кислотами, образуя растворимые соединения кальция, воду и углекислый газ. Таким образом удалить осадок с поверхности получается гораздо лучше.

Кола прекрасно справляется с белым налетом от жесткой воды, а также с минеральными отложениями вокруг арматуры и оборудования. Кроме того, она способна удалить даже мыльный налет, состав которого более сложный.

Кола способна очистить грязные швы / Фото Pexels

Как очистить затирку в ванной комнате?

Нужно лишь налить небольшое количество напитка на поверхность и оставить жидкость на 30 минут. За это время она должна постепенно растворить даже самую стойкую грязь.

Далее с помощью мягкой щетки или губки нужно очистить затирку и хорошо промыть все водой. Этот шаг важен, поскольку в напитке содержится много сахара, поэтому поверхность нужно хорошо вымыть и очистить.

Перед тем как использовать колу на всей поверхности, сначала рекомендуется протестировать ее на небольшом участке. Это поможет понять, не повреждает ли напиток затирку и не приводит ли к изменению цвета.

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Какие затирки можно чистить колой?

Специалисты советуют быть осторожными с цементной затиркой, которая может быть разъедена кислотами. Лучше избегать этого лайфхака, если плитка изготовлена из мрамора или натурального камня, поскольку вода попадет и на саму плитку.

Следует проявлять осторожность с цветными затирками, поскольку иногда это приводит к появлению неэстетичных пятен.

Не стоит смешивать средства на основе хлора с колой, так как такое сочетание может привести к образованию газов, опасных для дыхательных путей. Трюк с колой рекомендуют попробовать только в том случае, если не хочется использовать специальные химические средства.