Затирка у ванній буде як нова: результат здивує за 30 хвилин

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Досвідчені господині розповіли, що у такому випадку допоможе звичайна кола, пише Deccoria. Завдяки фосфорній кислоті, що міститься у воді, кола здатна очистити осад та наліт у ванній кімнаті.

Як фосфорна кислота виводить бруд зі швів?

У жорсткій воді міститься карбонат кальцію, який реагує з кислотами, утворюючи розчинні сполуки кальцію, воду та вуглекислий газ. Таким чином видалити осад з поверхні виходить набагато краще.

Кола чудово бореться з білим накипом від жорсткої води, а також з мінеральними відкладеннями навколо арматури та обладнання. Також вода здатна вивести навіть мильний наліт, склад якого складніший.

Кола здатна очистити брудні шви / Фото Pexels

Як почистити затирку у ванній кімнаті?

Потрібно лише налити незначну кількість напою на поверхню, залишивши рідину на 30 хвилин. За цей час вона має повільно розчиняти навіть найстійкіший бруд.

Далі за допомогою м’якою щітки чи губки потрібно почистити затирку й добре промити усе водою. Цей крок є важливим, оскільки в напої міститься багато цукру, тому поверхню треба добре вимити й очистити.

Перед використанням коли для всієї поверхні, спочатку рекомендовано протестити її на невеликій ділянці. Це допоможе зрозуміти, чи не пошкоджує напій затирку та не призводить до зміни кольору.

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Які затирки можна очищувати колою?

Фахівці радять бути обережними із цементною затиркою, яка може бути послаблена кислотами. Краще оминати цей лайфхак, якщо плитка виготовлена з мармуру чи натурального каменю, оскільки вода потраплятиме й на плитку також.

Слід зберігати уважність із кольоровими затирками, оскільки іноді це призводить до неестетичного забарвлення.

Не варто поєднувати засоби на основі хлору з колою, бо таке поєднання може призвести до утворення газів, які небезпечні для дихальних шляхів. Трюк з колою радять спробувати лише у випадку, якщо не хочеться використовувати спеціальні хімічні засоби.