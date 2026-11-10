Посадите это в саду вместо ловушек: 3 ароматных растения, которые отпугнут крыс

Появление крыс в саду или на огороде заставляет прибегать к яду и капканам. Однако защитить двор от вредителей можно более безопасным естественным способом.

Почему запахи действуют на крыс лучше, чем ловушки?

Грызуны на участке способны нанести немалый ущерб, однако специалисты советуют не спешить с опасной химией или капканами, пишет OKDIARIO. Крысы чрезвычайно зависят от собственного обоняния при ориентации и поиске пищи. Резкие природные запахи некоторых культур создают для вредителей дискомфортные условия и заставляют их обходить эту территорию стороной.

Какие растения отпугивают грызунов?

Создать естественный барьер вокруг грядок и дома помогут три популярных растения:

Мята. Высокая концентрация ментола и летучих эфирных масел дезориентирует грызунов. Поскольку это растение быстро разрастается и может захватить участок, высаживайте его в большие горшки. Располагайте горшки у стен зданий, входов в погреб и вдоль дорожек, где замечали передвижения вредителей.

Высокая концентрация ментола и летучих эфирных масел дезориентирует грызунов. Поскольку это растение быстро разрастается и может захватить участок, высаживайте его в большие горшки. Располагайте горшки у стен зданий, входов в погреб и вдоль дорожек, где замечали передвижения вредителей. Лаванда. Ароматические соединения, в частности линалоол, приятны для людей, но неприятны для чувствительного обоняния крыс. Кусты хорошо приживаются на солнечных участках с сухим грунтом, поэтому ими удобно обсаживать границы двора или проходные зоны.

Ароматические соединения, в частности линалоол, приятны для людей, но неприятны для чувствительного обоняния крыс. Кусты хорошо приживаются на солнечных участках с сухим грунтом, поэтому ими удобно обсаживать границы двора или проходные зоны. Бархатцы. Специфический терпкий запах этих цветов неприятен для многих огородных вредителей. Они прекрасно подходят для обрамления овощных грядок и защиты клумб.



Крысы не любят запах определенных растений / Фото Unsplash

Почему одних растений может быть недостаточно?

Ароматные травы и цветки действуют как профилактический барьер, но они не помогут, если во дворе есть доступный источник пищи или удобное укрытие. Чтобы закрепить защитный эффект, соблюдайте основные правила чистоты:

Своевременно собирайте с земли все опавшие плоды и овощи. Плотно накрывайте мусорные баки и компостные ямы крышками. Не оставляйте открытых емкостей с водой. Расчищайте двор от зарослей высокой травы и старых завалов дров.

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Какие еще хитрости помогут прогнать крыс?

Если грызуны пытаются пробраться ближе к постройкам, помогут дополнительные сильные запахи. Отпугнуть вредителей можно тряпками, смоченными в гвоздичном масле или уксусной эссенции, а также молотым перцем чили у их ходов.

Также проверьте компостную кучу, которая часто привлекает грызунов осенью. Чтобы не превращать ее в кормушку, утилизируйте растительные остатки без мясных отходов, вареных блюд и жиров.