Посадите это в саду вместо ловушек: 3 ароматных растения, которые отпугнут крыс

Крыс отпугивают запахи растений / Фото Unsplash
Появление крыс в саду или на огороде заставляет прибегать к яду и капканам. Однако защитить двор от вредителей можно более безопасным естественным способом.
Почему запахи действуют на крыс лучше, чем ловушки?
Грызуны на участке способны нанести немалый ущерб, однако специалисты советуют не спешить с опасной химией или капканами, пишет OKDIARIO. Крысы чрезвычайно зависят от собственного обоняния при ориентации и поиске пищи. Резкие природные запахи некоторых культур создают для вредителей дискомфортные условия и заставляют их обходить эту территорию стороной.
Какие растения отпугивают грызунов?
Создать естественный барьер вокруг грядок и дома помогут три популярных растения:
- Мята. Высокая концентрация ментола и летучих эфирных масел дезориентирует грызунов. Поскольку это растение быстро разрастается и может захватить участок, высаживайте его в большие горшки. Располагайте горшки у стен зданий, входов в погреб и вдоль дорожек, где замечали передвижения вредителей.
- Лаванда. Ароматические соединения, в частности линалоол, приятны для людей, но неприятны для чувствительного обоняния крыс. Кусты хорошо приживаются на солнечных участках с сухим грунтом, поэтому ими удобно обсаживать границы двора или проходные зоны.
- Бархатцы. Специфический терпкий запах этих цветов неприятен для многих огородных вредителей. Они прекрасно подходят для обрамления овощных грядок и защиты клумб.
Почему одних растений может быть недостаточно?
Ароматные травы и цветки действуют как профилактический барьер, но они не помогут, если во дворе есть доступный источник пищи или удобное укрытие. Чтобы закрепить защитный эффект, соблюдайте основные правила чистоты:
- Своевременно собирайте с земли все опавшие плоды и овощи.
- Плотно накрывайте мусорные баки и компостные ямы крышками.
- Не оставляйте открытых емкостей с водой.
- Расчищайте двор от зарослей высокой травы и старых завалов дров.
Какие еще хитрости помогут прогнать крыс?
Если грызуны пытаются пробраться ближе к постройкам, помогут дополнительные сильные запахи. Отпугнуть вредителей можно тряпками, смоченными в гвоздичном масле или уксусной эссенции, а также молотым перцем чили у их ходов.
Также проверьте компостную кучу, которая часто привлекает грызунов осенью. Чтобы не превращать ее в кормушку, утилизируйте растительные остатки без мясных отходов, вареных блюд и жиров.
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