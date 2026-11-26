Простой совет, чтобы рождественская звезда зацвела / Фото: Pexels
В преддверии зимы рождественник нередко отказывается завязывать бутоны или сбрасывает их из-за ошибок в уходе. Впрочем, изменение одного привычного правила полива поможет растению обильно зацвести к праздникам.
Почему рождественник не стоит поливать по календарю?
Строгий график – одна из самых распространенных ошибок в уходе за тропическим растением. Как объясняют эксперты изданию Martha Stewart, скорость высыхания почвы в горшке каждый раз меняется в зависимости от температуры, уровня освещенности и сухости воздуха в комнате. Президент компании Jackson & Perkins Келли Фанк советует поливать цветок только тогда, когда верхние 2,5–5 сантиметров субстрата полностью просохли.
Обычно в комнатных условиях это происходит один раз в 1–3 недели. Проверить состояние почвы очень просто:
- погрузите указательный палец в почву примерно на 2,5 сантиметра;
- воспользуйтесь специальным влагомером;
- или просто поднимите горшок – легкий вес сразу подскажет, что влага испарилась.
Что влияет на потребность растения в воде?
Рождественник родом из влажных лесов Бразилии, поэтому наиболее комфортно чувствует себя при влажности воздуха от 45%. С включением отопления микроклимат в квартирах становится гораздо суше, что ускоряет испарение влаги как из почвы, так и из мясистых побегов.
Чем больше света получает ваше растение, тем больше энергии у него будет для роста, поддержания здоровья и снижения стресса
Если же горшок стоит в тени, рост рождественника замедляется, поэтому зимой ему может потребоваться меньше воды даже в сухом тепле. Важен и размер емкости: в тесном вазоне земля высыхает гораздо быстрее, тогда как слишком просторный горшок долго удерживает влагу, провоцируя гниение корней.
Как правильно увлажнять субстрат?
Для рождественского кактуса подойдет обычная вода из-под крана, обязательно комнатной температуры. Ледяная или слишком теплая жидкость вызовет температурный шок у нежных корешков.
- Поливайте кактус сверху, обильно смачивая почву по всей площади.
- Дождитесь, пока излишки воды начнут свободно стекать через нижние дренажные отверстия.
- Подождите 15–20 минут и обязательно слейте воду с поддона, чтобы корни не размокали.
Как вовремя заметить ошибки в поливе?
Когда цветку не хватает влаги, его зеленые сегменты теряют яркий цвет, тускнеют, а со временем становятся мягкими на ощупь и начинают морщиться. Цветок быстро восстановится, если вовремя его полить.
Гораздо опаснее перелив. Если почва остается сырой более недели, а стебли стали кашеобразными или начали желтеть, в вазоне уже развивается корневая гниль, сопровождающаяся ощутимым кислым запахом. В таком случае количество воды следует немедленно уменьшить, дав субстрату просохнуть.
Что еще поможет рождественнику заложить бутоны?
Во время появления завязи чрезвычайно важно не переставлять вазон на другое место и не поворачивать его к свету другой стороной, иначе цветок сбросит все почки.
Если же побеги перестали обновляться, причиной может быть недостаток питательных веществ или чрезмерный полив, из-за которого корням не хватает кислорода для роста новых сегментов.
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Комментарии