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Вечером задача меняется – накопленное тепло нужно сохранить. Для этого достаточно вовремя закрывать шторы, не оставляя окна открытыми на всю ночь.

Когда открывать шторы, чтобы в комнате стало теплее?

Зимой открывайте шторы на солнечной стороне днем и закрывайте их на ночь, пишет Express. Особенно полезно делать это в комнатах с окнами, выходящими на юг, куда в холодное время поступает прямой солнечный свет.

Когда открывать и закрывать шторы, чтобы использовать солнечное тепло / Фото Unsplash

Ориентируйтесь на освещение, а не на конкретное время суток. Раздвигайте шторы, как только солнце начинает светить в окно. Отодвиньте ткань к краям, чтобы она как можно меньше закрывала стекло.

Солнечные лучи проникают через окно и нагревают поверхности внутри комнаты. Именно поэтому днем стоит впускать свет, а не закрывать окно, на которое светит солнце, плотной тканью. Степень прогрева будет зависеть от погоды, расположения комнаты и свойств стеклопакета.

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Как пользоваться шторами вечером, чтобы сохранить тепло?

С наступлением сумерек закройте шторы. Ночью они помогают уменьшить потери тепла через окна, поэтому оставлять их распахнутыми до самого сна нет необходимости. Расправьте полотна так, чтобы они закрывали окно, а между ними не оставалось широкого зазора.

Длинные шторы не должны закрывать радиатор под подоконником: тепло от батареи должно поступать в комнату. Проверьте также, не тянет ли холодным воздухом у рамы.

Поврежденные уплотнители и щели требуют отдельного устранения – сама ткань их не закроет. Сочетание исправных уплотнителей и правильно использованных штор поможет лучше сохранять тепло в доме.