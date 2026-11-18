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Увечері завдання змінюється – накопичене тепло потрібно зберегти. Для цього достатньо вчасно закривати штори, не залишаючи вікна відкритими на всю ніч.

Коли відкривати штори, щоб у кімнаті стало тепліше?

Узимку відкривайте штори на сонячному боці вдень і закривайте їх на ніч, пише Express. Особливо корисно робити це в кімнатах із вікнами на південь, куди в холодну пору надходить пряме сонячне світло.

Коли відкривати й закривати штори, щоб використати сонячне тепло / Фото Unsplash

Орієнтуйтеся на освітлення, а не на певну годину. Розсувайте штори, щойно сонце починає світити у вікно. Тканину відведіть до країв, щоб вона якомога менше затуляла скло.

Сонячні промені проходять крізь вікно й нагрівають поверхні всередині кімнати. Саме тому вдень варто впускати світло, а не тримати сонячне вікно за щільною тканиною. Ступінь прогрівання залежатиме від погоди, розташування кімнати та властивостей склопакета.

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Як користуватися шторами ввечері, щоб утримати тепло?

З настанням сутінків закрийте штори. Уночі вони допомагають зменшити втрати тепла через вікна, тому залишати їх розсунутими до самого сну немає потреби. Розправте полотна так, щоб вони закривали вікно, а між ними не залишалося широкого проміжку.

Довгі штори не повинні накривати радіатор під підвіконням: тепло від батареї має надходити в кімнату. Перевірте також, чи не тягне холодним повітрям біля рами.

Пошкоджені ущільнювачі та щілини потребують окремого усунення – сама тканина їх не закриє. Поєднання справних ущільнювачів і правильно використаних штор допоможе краще зберігати тепло в оселі.