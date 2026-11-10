Возьмите этот предмет из ванной: он быстро уберет все катышки со свитера

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Почему на любимых свитерах появляются катышки?

Катышки образуются из свободных волокон, которые во время носки спутываются между собой в крошечные узелки, пишет Deccoria. Чаще всего они заметны на рукавах, под мышками и по бокам – именно там, где ткань больше всего соприкасается с телом, сумкой или верхней одеждой.

Проблема касается практически любого мягкого трикотажа. Катышки могут образовываться не только на натуральной шерсти или кашемире, но и на акриле, хлопке или синтетических смесях.

Катышки легко удаляются / Фото Pinterest

Как удалить катышки с ткани с помощью обычного станка?

Вместо специальной электрической машинки для срезки катышков можно использовать обычную одноразовую бритву. Лучше всего подойдет модель с острым лезвием, но без гелевых полосок. Дополнительно подготовьте щетку для одежды или обычный скотч, чтобы собрать срезанные ворсинки.

Порядок действий при чистке:

Разложите чистый и абсолютно сухой свитер на твердой плоской поверхности, например, на столе. Осторожно разгладьте ткань руками, чтобы не было складок или свободных участков трикотажа. Проводите станком короткими, легкими движениями в одном направлении, ни в коем случае не вдавливая лезвие вглубь ткани. Начните с небольшого и малозаметного участка, чтобы проверить реакцию материала на лезвие. Остатки срезанных волокон удалите щеткой или кусочком скотча.

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Какие меры предосторожности следует соблюдать?

Главное правило – осторожность и терпение. Не пытайтесь срезать все катышки одним резким движением и не проводите лезвием много раз по одному и тому же месту.

Такой метод подходит не для всех вещей. Особой осторожности требуют тонкий кашемир, мохер и свитера рыхлой вязки. Их длинные волокна легко зацепить лезвием и сделать зацеп или дырку, которую будет сложно исправить.

Как освежить шерстяные вещи без лишней стирки?

Свитер вовсе не обязательно стирать после каждого выхода – в большинстве случаев достаточно тщательно проветрить его на свежем воздухе.

Если же вещь все же требует стирки, всегда проверяйте ярлык. Для ручной стирки используйте прохладную воду и мягкое средство для шерсти. Ткань нельзя сильно тереть или выкручивать: после полоскания осторожно отжмите воду через полотенце и сушите изделие только в горизонтальном положении в расправленном виде.