Возьмите этот предмет из ванной: он быстро уберет все катышки со свитера

Обычный станок поможет удалить все комочки / Коллаж 24 Канала
С наступлением холодов любимые свитера быстро покрываются некрасивыми катышками на рукавах и по бокам. Вернуть трикотажу первоначальную гладкость и опрятность можно за несколько минут с помощью подручного средства.
Почему на любимых свитерах появляются катышки?
Катышки образуются из свободных волокон, которые во время носки спутываются между собой в крошечные узелки, пишет Deccoria. Чаще всего они заметны на рукавах, под мышками и по бокам – именно там, где ткань больше всего соприкасается с телом, сумкой или верхней одеждой.
Проблема касается практически любого мягкого трикотажа. Катышки могут образовываться не только на натуральной шерсти или кашемире, но и на акриле, хлопке или синтетических смесях.
Как удалить катышки с ткани с помощью обычного станка?
Вместо специальной электрической машинки для срезки катышков можно использовать обычную одноразовую бритву. Лучше всего подойдет модель с острым лезвием, но без гелевых полосок. Дополнительно подготовьте щетку для одежды или обычный скотч, чтобы собрать срезанные ворсинки.
Порядок действий при чистке:
- Разложите чистый и абсолютно сухой свитер на твердой плоской поверхности, например, на столе.
- Осторожно разгладьте ткань руками, чтобы не было складок или свободных участков трикотажа.
- Проводите станком короткими, легкими движениями в одном направлении, ни в коем случае не вдавливая лезвие вглубь ткани.
- Начните с небольшого и малозаметного участка, чтобы проверить реакцию материала на лезвие.
- Остатки срезанных волокон удалите щеткой или кусочком скотча.
Какие меры предосторожности следует соблюдать?
Главное правило – осторожность и терпение. Не пытайтесь срезать все катышки одним резким движением и не проводите лезвием много раз по одному и тому же месту.
Такой метод подходит не для всех вещей. Особой осторожности требуют тонкий кашемир, мохер и свитера рыхлой вязки. Их длинные волокна легко зацепить лезвием и сделать зацеп или дырку, которую будет сложно исправить.
Как освежить шерстяные вещи без лишней стирки?
Свитер вовсе не обязательно стирать после каждого выхода – в большинстве случаев достаточно тщательно проветрить его на свежем воздухе.
Если же вещь все же требует стирки, всегда проверяйте ярлык. Для ручной стирки используйте прохладную воду и мягкое средство для шерсти. Ткань нельзя сильно тереть или выкручивать: после полоскания осторожно отжмите воду через полотенце и сушите изделие только в горизонтальном положении в расправленном виде.
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Комментарии