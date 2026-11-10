Візьміть цей предмет із ванної: він швидко прибере всі ковтунці зі светра

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Чому на улюблених светрах з'являються ковтунці?

Ковтунці утворюються з вільних волокон, які під час носіння сплутуються між собою у крихітні вузлики, пише Deccoria. Найчастіше вони помітні на рукавах, під пахвами та з боків – саме там, де тканина найбільше контактує з тілом, сумкою чи верхнім одягом.

Проблема стосується майже будь-якого м'якого трикотажу. Скочуватися можуть не лише натуральна вовна чи кашемір, а й акрил, бавовна чи синтетичні суміші.

Ковтунці вдасться легко очистити / Фото Pinterest

Як очистити тканину за допомогою звичайного станка?

Замість спеціальної електричної машинки для зрізання ковтунців можна використати звичайний одноразовий станок для гоління. Найкраще підійде модель із гострим лезом, але без гелевих смужок. Додатково підготуйте щітку для одягу або звичайний скотч, щоб зібрати зрізані ворсинки.

Порядок дій під час чищення:

Розкладіть чистий і абсолютно сухий светр на твердій плоскій поверхні, наприклад, на столі. Обережно розгладьте тканину руками, щоб не було складок чи вільних ділянок трикотажу. Проводьте станком короткими, легкими рухами в одному напрямку, у жодному разі не втискаючи лезо вглиб тканини. Почніть з невеликої та малопомітної ділянки, щоб перевірити реакцію матеріалу на лезо. Залишки зрізаних волокон приберіть щіткою або шматочком скотчу.

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Яких застережень слід дотримуватися?

Головне правило – обережність і терпіння. Не намагайтеся зрізати всі ковтунці одним різким рухом і не проводьте лезом багато разів по одному й тому ж місцю.

Такий метод підходить не для всіх речей. Особливої пильності вимагають тонкий кашемір, мохер та светри пухкої в'язки. Їхні довгі волокна легко зачепити лезом і зробити зачіпку або дірку, яку буде складно виправити.

Як освіжити вовняні речі без зайвого прання?

Светр зовсім не обов'язково прати після кожного виходу – здебільшого достатньо ретельно провітрити його на свіжому повітрі.

Якщо ж річ усе ж потребує прання, завжди перевіряйте ярлик. Для ручного прання використовуйте прохолодну воду й м'який засіб для вовни. Тканину не можна сильно терти чи викручувати: після полоскання обережно відтисніть воду через рушник і сушіть виріб лише горизонтально в розправленому вигляді.