Не существует строгого перечня деревьев, которые церковь или закон запрещают сажать на могиле. Но некоторые народные обычаи и приметы подсказывают, каких растений лучше избегать. А иногда речь идет даже о простой практичности, пишет 24 Канал.

Какие деревья не стоит сажать на могиле?

Некоторые деревья могут оказаться не самыми удачными для посадки на кладбище, поэтому перед посадкой следует дважды подумать.

Верба

Часто это дерево ассоциируется с трауром, но есть и другая проблема – корни дерева очень быстро и сильно разрастаются. Особенно сильной корневая система становится во влажной почве, а отдельные ростки могут даже приподнимать покрытие и проникать под конструкции.

Тополь

Это дерево имеет мощные, далеко простирающиеся корни – и это один из худших вариантов для посадки рядом с памятником. И несмотря на то, что сама по себе посадка деревьев возле могил не является правонарушением, если дерево выходит за пределы могилы, мешает проходу или коммуникациям, администрация кладбища может впоследствии потребовать его удалить.

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Тополь не стоит сажать возле могилы / Фото Pexels

Осина

В народной традиции это дерево имеет довольно негативную символику – вероятно, по этой причине его и избегают сажать на могилах. Кроме того, дерево образует многочисленные корневые побеги и довольно быстро занимает большую площадь.

Дуб

В молодом возрасте дерево формирует довольно глубокий стержневой корень, а с возрастом – мощную и широкую корневую систему. Прямо у памятника или могилы его лучше не сажать.