Не існує суворого переліку дерев, які забороняє садити на могилі церква чи закон. Але деякі народні звичаї та прикмети підказують, яких рослин краще уникати. А іноді мовиться навіть про звичайну практичність, пише 24 Канал.

Які дерева не варто садити на могилі?

Кілька дерев можуть бути не найбільш вдалими для посадки на кладовищі, тож слід двічі подумати перед висадкою.

Верба

Часто це дерево асоціюється з жалобою, але є інша проблема – коріння дерева дуже стрімко та сильно розростається. Особливо сильною коренева система стає у вологому ґрунті, а окремі паростки можуть навіть підіймати покриття та проникати під конструкції.

Тополя

Це дерево має потужне, далекосяжне коріння – і це один з найгірших варіантів для посадки поряд із пам'ятником. І попри те, що сама посадка дерев біля могил не є правопорушенням, якщо дерево виходить за межі могили, заважає проходу чи комунікаціям, адміністрація кладовища може згодом вимагати його прибрати.

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Тополю не варто садити біля могили / Фото Pexels

Осика

У народній традиції це дерево має досить негативну символіку – певно, з цієї причини його й уникають саджати на могилах. Окрім того, дерево утворює численні кореневі паростки та досить швидко займає велику площу.

Дуб

У молодому віці дерево формує досить глибокий стрижневий корінь, а з віком – потужну та широку кореневу систему. Безпосередньо біля пам'ятника чи могили краще його не садити.