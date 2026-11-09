Они станут только вкуснее: эти овощи с огорода следует собирать только после первых заморозков

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Оказывается, первые заморозки могут сделать часть культур слаще и в целом вкуснее. И это вовсе не случайность, а защитная реакция растений на холод, пишет Rural Sprout.

Какие овощи следует собирать только после первых заморозков?

Объяснение того, почему некоторые овощи становятся слаще после заморозков, кроется в физиологии растений: во время фотосинтеза они накапливают запасы, которые впоследствии становятся источником энергии. Но холодостойкие культуры обладают собственным механизмом выживания.

Растение начинает преобразовывать очень большое количество крахмала в сахар, и этот процесс решает одновременно две задачи: синтез сахаров вырабатывает больше энергии, что полезно для согревания растения, а повышенное содержание сахаров действует как растительный антифриз.

Молекулы сахара в клетках препятствуют образованию кристаллов льда, и тогда растение не повреждается. Итак, вот какие растения следует собирать после заморозков.

Корнеплоды

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Свекла – это наименее холодостойкая культура в списке. Выкопать свеклу нужно до того, как температура опустится до -2 градусов. Верхняя часть корнеплода, выступающая над землей, гораздо более уязвима к холоду, поэтому ее нужно защитить мульчей.

А вот брюква может выдержать морозы до -10 градусов. Большинство сортов репы могут расти в земле при температуре до -7 градусов.

Капуста и зелень

Среди распространенных в Украине культур наиболее холодостойкой является брюссельская капуста. Она может оставаться в земле до -7 градусов. Но отдельные сорта могут выдержать даже более сильные морозы. Белокочанная капуста выдерживает подобные температуры.

Учтите, что лук-порей погибает при температуре -11 градусов, а вот шпинат – при -7 градусах. Листовую капусту нужно собрать до того момента, когда мороз опустится до -12 градусов.