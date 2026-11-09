Стануть тільки смачнішими: ці овочі на городі слід збирати лише після перших заморозків

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Виявляється, перші заморозки можуть зробити частину культур солодшими та загалом смачнішими. І це зовсім не випадковість, а захисна реакція рослин на холод, пише Rural Sprout.

Які овочі слід збирати лише після перших заморозків?

Пояснення, чому деякі овочі стають солодшими після заморозків, криється у фізіології рослин: під час фотосинтезу вони накопичують запаси, що згодом стають джерелом енергії. Але холодостійкі культури мають власний механізм виживання.

Рослина починає перетворювати дуже велику кількість крохмалю на цукор, і цей процес розв'язує водночас два завдання: синтез цукрів виробляє більше енергії, що корисно для зігрівання рослини, а підвищений вміст цукрів діє як рослинний антифриз.

Молекули цукру в клітинах не дають утворюватися кристалам льоду, і тоді рослина не пошкоджується. Отож, ось які рослини слід збирати після заморозків.

Коренеплоди

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Буряк – це найменш холодостійка культура у списку. Викопати буряк потрібно до того, як температура опуститься до -2 градусів. Верхня частина коренеплоду що виступає над землею, набагато більш вразлива до холоду, тож її потрібно захистити мульчею.

А ось бруква може витримати морози до -10 градусів. Більшість сортів ріпи можуть рости у землі до -7 градусів.

Капуста та зелень

Серед поширених в Україні культур найбільш холодостійкою є брюссельська капуста. Вона може залишатися до -7 градусів. Але окремі сорти можуть витримати навіть сильніші морози. Білокачанна капуста витримує подібні температури.

Зважайте, що цибуля-порей гине за температури -11 градусів, а ось шпинат – за -7 градусів. Листову капусту потрібно зібрати до моменту, коли мороз опуститься до -12 градусів.