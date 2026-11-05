Трендовые макияжи к Новому году: 5 идей для незабываемого образа

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Независимо от того, планируете ли вы встречать Новый год с друзьями или с семьей, в эту праздничную ночь хочется выглядеть как можно лучше. И несколько идей для макияжа помогут в этом, пишет Byrdie.

Какой макияж сделать на Новый год?

Серебряные глаза

Серебристый цвет – это настоящая классика для новогодней ночи. Жидкие тени помогут придать яркость глазам и мгновенно создадут праздничный образ. А для дополнительной драматичности можно попробовать удлиненную подводку для глаз.

Изумрудно-зеленая подводка

Если вы хотите создать эффектный образ, тогда изумрудно-зеленая подводка – это то, что нужно. Яркая цветовая гамма выглядит изысканно, что идеально подходит для праздника, но в то же время создает несколько неожиданный образ.

Подводку нужно нанести на верхнее и нижнее веко, удлиняя ее в форме крыла во внешних уголках. Чтобы усилить цвет, поверх подводки нанесите тени металлически-зеленого цвета.

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Смелые красные губы

Это – классический гламурный образ, с которым сложно ошибиться. Красную помаду можно сочетать с простой черной подводкой для глаз. Оттенки помады можно выбирать разные – от фуксии до насыщенного клюквенного.

Нежные серые оттенки

Дымчатые глаза не всегда выглядят драматично: можно создать более светлый, расплывчатый макияж с использованием матовых теней и большого количества туши.

А в сочетании с персиковыми румянами и нюдовыми губами получится создать очень романтичный образ.

Яркий вызов

Эффектная черная подводка с бордовой серединкой на губах идеально подходит для гламурного празднования Нового года.