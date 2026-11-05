Трендовые макияжи к Новому году: 5 идей для незабываемого образа

В новогоднюю ночь можно сделать интересный макияж / Pexels
Новогодняя ночь – одна из самых ярких в году. И это прекрасная возможность попробовать новые интересные образы и поэкспериментировать с макияжем.
Независимо от того, планируете ли вы встречать Новый год с друзьями или с семьей, в эту праздничную ночь хочется выглядеть как можно лучше. И несколько идей для макияжа помогут в этом, пишет Byrdie.
Какой макияж сделать на Новый год?
Серебряные глаза
Серебристый цвет – это настоящая классика для новогодней ночи. Жидкие тени помогут придать яркость глазам и мгновенно создадут праздничный образ. А для дополнительной драматичности можно попробовать удлиненную подводку для глаз.
Изумрудно-зеленая подводка
Если вы хотите создать эффектный образ, тогда изумрудно-зеленая подводка – это то, что нужно. Яркая цветовая гамма выглядит изысканно, что идеально подходит для праздника, но в то же время создает несколько неожиданный образ.
Подводку нужно нанести на верхнее и нижнее веко, удлиняя ее в форме крыла во внешних уголках. Чтобы усилить цвет, поверх подводки нанесите тени металлически-зеленого цвета.
Смелые красные губы
Это – классический гламурный образ, с которым сложно ошибиться. Красную помаду можно сочетать с простой черной подводкой для глаз. Оттенки помады можно выбирать разные – от фуксии до насыщенного клюквенного.
Нежные серые оттенки
Дымчатые глаза не всегда выглядят драматично: можно создать более светлый, расплывчатый макияж с использованием матовых теней и большого количества туши.
А в сочетании с персиковыми румянами и нюдовыми губами получится создать очень романтичный образ.
Яркий вызов
Эффектная черная подводка с бордовой серединкой на губах идеально подходит для гламурного празднования Нового года.
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